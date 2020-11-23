«Пятерочка» откроет цифровые магазины без персонала

Сергей Гончаров. Крупнейшая в России продуктовая сеть "Пятерочка" фиксирует рост спроса в последние два месяца и готова при необходимости удвоить мощности доставки товаров в случае ухудшения ситуации с коронавирусом. Ретейлер продолжит инвестировать в развитие цифровых решений, которые оказались особенно востребованы в период пандемии, - откроет в следующем году около 50 цифровых магазинов без персонала и создаст собственный платежный сервис. Об этом в интервью ТАСС рассказал гендиректор сети "Пятерочка" (входит в X5 Retail Group

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"В случае резкого роста спроса из-за желания россиян сократить количество социальных контактов мы готовы увеличить мощности доставки примерно в два раза. Развитие экспресс-доставки в наших магазинах требует минимальных капитальных затрат, поэтому мы достаточно быстро можем это все масштабировать. В условиях текущего спроса бизнес доставки уже практически безубыточен. Если сохранится повышенный спрос на экспресс-доставку и сохранится высокий чек, то, скорее всего, в Москве мы сможем продолжать работать в операционном плюсе", - отметил Гончаров.

Своя платежная система и магазины без персонала

Пандемия оказалась не только серьезным вызовом, но и открыла новые возможности для ретейла, считает Гончаров. Например, тренд на безопасные бесконтактные услуги ускорил развитие новых цифровых решений для розничной торговли.

"Мы в Х5 планируем запуск собственного платежного сервиса. Это часть нашей стратегии на ближайшие три года. Обсуждаем различные технологические решения, подробности будем анонсировать со временем", - сказал гендиректор "Пятерочки".

Сейчас ретейлер пилотирует оплату услуг с помощью технологии распознавания лиц Selfie2Pay, а также платежи через QR-коды в Системе быстрых платежей ЦБ

"Запущенная в сентябре система бесконтактной покупки с помощью мобильного телефона "Экспресс-скан", которая позволяет совершить покупку, минуя очереди на традиционных кассах, будет расширена на все магазины Москвы к апрелю 2021 года, а со временем появится в других регионах", - отметил Гончаров.

В конце октября в Москве был запущен первый цифровой магазин ретейлера с полностью автоматизированной системой покупок - "Пятерочка #налету", в следующем году таких магазинов станет больше, причем они появятся и за пределами столицы.

"Планируем в следующем году после прохождения пилота открыть около 50 магазинов в этом формате. Пилот пока показывает очень хорошие результаты, в среднем магазин посещает 230 человек в день. Планируем открыть где-то 20-25 магазинов в Москве, остальные - в крупных городах-миллионниках. Дальше мы будем смотреть, есть ли другие возможности для развития", - рассказал топ-менеджер.

Вход в такой магазин осуществляется по специальному мобильному приложению, а сама точка работает по принципу "умного дома": для предотвращения краж и удобства покупателей в нем действует система из 32 видеокамер, которые контролируют вход, выход и идентифицируют каждого, как только человек берет товар с полки. "Мы используем "машинное зрение", и эта система - самообучаемая", - добавил Гончаров.

Рост спроса в онлайне

Спрос на онлайн-заказы товаров в октябре - ноябре вырос по сравнению с предыдущими месяцами, подтвердил топ-менеджер "Пятерочки", и пока в основном это связано с ухудшением погоды и расширением возможностей сервиса доставки. Но на динамику также влияет рост числа заражений COVID-19, отметил Гончаров.

По сравнению с февралем, когда пандемия только набирала обороты, "Пятерочка" увеличила число ежедневно выполняемых заказов в 50-60 раз - с 300-400 заказов в день в феврале до порядка 20 тыс. в ноябре.

"За последние 12 месяцев количество лояльных покупателей в "Пятерочках" выросло на 20% - до 36 млн человек, из которых кстати 6,5 млн пользуются цифровыми сервисами "Пятерочки", - сообщил Гончаров.

Ситуация в обычных магазинах

При этом популярность экспресс-доставки пока не приводит к сокращению офлайн-продаж, отметил гендиректор "Пятерочки", однако покупатели по-прежнему предпочитают реже ходить в магазины и приобретать как можно больше товаров за один раз.

"Мы вышли на рост сопоставимых продаж 9% в ноябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и ожидаем роста сопоставимых продаж в декабре вплоть до 12-13%", - сказал Гончаров.

"Мы видим хороший общий рост, но мы не видим сейчас такого ажиотажного спроса, который был в первую волну. Тогда мы в пике продавали где-то 640 тонн гречки в день в "Пятерочках", и в какие-то моменты мы даже не успевали выкладывать гречку на полки и размещали товар в залах на паллетах", - рассказал Гончаров.

По его словам, продолжается переток покупателей в магазины "у дома" из ресторанной отрасли и традиционной торговли.

Говоря о мерах профилактики COVID-19, он подчеркнул, что "Пятерочка" не обслуживает покупателей без масок и перчаток.

"К сожалению, не все гости относятся к этому с пониманием, у нас иногда бывают жалобы на горячую линию. Но мы считаем, что это наша обязанность - заботиться о здоровье и сотрудников, и наших гостей", - подчеркнул руководитель торговой сети.

Дивиденды и инвестиции в развитие

В конце ноября наблюдательный совет X5 Retail Group одобрил изменения в дивидендную политику и рекомендовал выплату промежуточных дивидендов. По словам Гончарова, пересмотр дивидендной политики не повлияет на капитальные затраты ретейлера.

"Мы зарабатываем достаточно, чтобы и инвестировать, и выплачивать дивиденды без стресса для баланса компании и размера ее долга. В целом, пересмотр дивидендной политики Х5, если говорить про "Пятерочку", не повлияет на операционную деятельность", - сказал он.

Общие дивиденды X5 за 2020 год могут достигнуть 50 млрд рублей, напомнил Гончаров.

"Результаты четвертого квартала превышают наши ожидания и бюджетные показатели. Поэтому для выплаты дивидендов мы не планируем значительно менять долговую нагрузку. По Х5 в октябре маржа по EBITDA была выше, чем в прошлом году, и мы уверены, что результаты всего квартала по марже по EBITDA будут выше, чем год назад. И стремимся, чтобы в 2021 году наши капитальные затраты росли медленнее выручки. Конечно, мы продолжим инвестировать в цифровую трансформацию и развитие цифровых сервисов, что особенно важно во время пандемии", - подчеркнул руководитель "Пятерочки".

В 2021 году "Пятерочка" планирует открыть порядка 1400-1500 новых магазинов, в том числе в восточной части России, например, Иркутской области. Кроме того, экспресс-доставка до конца этого года станет доступна еще из 100 магазинов сети (сейчас она осуществляется из 400 магазинов в 13 регионах РФ). В 2024 году ожидается завершение обновления всех магазинов "Пятерочка", сообщил Гончаров.

Комментируя возможность выхода "Пятерочки" во Владивосток, гендиректор сети отметил, что "развитие на восток идет планомерно".

"Пока мы еще достаточно далеко от Дальнего Востока. Наш самый восточный магазин находится в городе Канск - это 230 км к востоку от Красноярска. От Канска до Владивостока достаточно большое расстояние, поэтому сколько потребуется времени пройти эту дистанцию, я пока не скажу", - добавил он.