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Apple получила в России частоты для аналога Bluetooth 

Прайм и ещё 1 2 часа назад
Apple получила в РФ частоты для аналога Bluetooth
Фото: РИА Новости
Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на заседании в понедельник приняла решение о выделении компании "Эппл рус" частот в диапазоне 6,24-8,24 ГГц для тестирования технологии Ultra Wide Band (UWB, улучшенный аналог Bluetooth), сообщил журналистам замглавы Минцифры РФ Олег Иванов по итогам заседания комиссии.

"Она (заявка Apple — ред.) шла в листе, это же испытания. Мы всегда испытания согласовываем. А дальше уже, когда испытания, допустим, будут положительными, тогда будет заявка, и тогда будет рассмотрение по существу", — сказал он.

В частности, комиссия решила выделить компании полосу радиочастот 6240-8236,8 МГц для проведения научных, исследовательских, опытных, экспериментальных и конструкторских работ, направленных на уточнение условий электромагнитной совместимости сверхширокополосных беспроводных устройств малого радиуса действия с радиоэлектронными устройствами различного назначения. Частоты выданы сроком до 1 октября 2021 года.
Ultra Wide Band (сверхширокая полоса) — это беспроводная технология связи на малых расстояниях при низких затратах энергии, она обладает более высокой, чем у Bluetooth, пропускной способностью при небольшом радиусе зоны покрытия, и дает возможность беспроводной передачи мультимедийного контента высокого качества. Технологию уже поддерживают iPhone 11, выпущенные Apple в 2019 году, и iPhone 12, однако в России у компании пока нет соответствующего разрешения, и необходимо провести тестирование на предмет возможных помех.
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Комментарии
Компании , Олег Иванов , Apple
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