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Определен объем инвестпрограммы РЖД 

Lenta.ru 2 часа назад
Определен объем инвестпрограммы РЖД
Фото: РИА Новости
Инвестиционная программа РЖД на 2021 год составит около 700 миллиардов рублей. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, его слова приведены на сайте портала будущее «России. Национальные проекты».

«Есть сейчас проблемы с балансировкой финансовых ресурсов и инвестиционной программы, не скрою, такие проблемы есть, но мы сейчас их решаем. Я думаю, что мы эти вопросы решим. 2021 год у нас сбалансирован полностью сейчас. А насчет того, сохранят или нет, я уверен, что РЖД выполнят все свои обязательства», — сказал он.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров сообщил журналистам, что акцент в следующем году компания сделает на строительстве инфраструктуры, при этом в процессе может быть скорректирован объем средств, который направят на приобретение тягового подвижного состава и ремонтные работы.
Реконструкция и обновление дорожной сети идет в рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», рассчитанного до 2030 года. Одной из главных задач проекта остается повышение уровня экономической связанности России за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, гарантированного обеспечения доступной электроэнергией. На эти цели выделено свыше трех триллионов рублей.
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Компании , Олег Белозеров , РЖД
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