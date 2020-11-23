Определен объем инвестпрограммы РЖД 

«Есть сейчас проблемы с балансировкой финансовых ресурсов и инвестиционной программы, не скрою, такие проблемы есть, но мы сейчас их решаем. Я думаю, что мы эти вопросы решим. 2021 год у нас сбалансирован полностью сейчас. А насчет того, сохранят или нет, я уверен, что РЖД выполнят все свои обязательства», — сказал он.