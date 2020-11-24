Глава «Тинькофф» продал часть ценных бумаг компании

Председатель правления «Тинькофф» Оливер Хьюз продал принадлежащие ему глобальные депозитарные расписки (GDR, соответствует одной акции класса А) TCS Group на 14 млн долларов, пишет РБК . В сообщении группы также указывается, что Хьюз продал небольшую долю принадлежащих ему ценных бумаг, а операции с GDR были совершены по личным причинам.

Так, 19 ноября Хьюз продал ценные бумаги на 5,89 млн долларов, на следующий день расстался с бумагами еще на 7,86 млн долларов, 23 ноября продал расписки на 240 тыс. долларов.