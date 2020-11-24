Составлен рейтинг лучших работодателей России 

Рейтинг лучших работодателей России по версии журнала Forbes возглавил «Яндекс» , прошлогодний лидер « Норильский никель » оказался на 14-м месте.

В целом, первая десятка второго рейтинга 50 лучших работодателей России по версии Forbes обновилась наполовину. При этом прошлогодний лидер — ГМК «Норильский никель» выбыл из топ-10 из-за низких экологических показателей.

При составлении рейтинга упор был сделан на благотворительную и спонсорскую деятельность, а также экологическую политику. Также в этом году, помимо условий труда, социальной и экологической политики компаний, влияние на итоговый балл оказывал опрос экспертов. Издание попросило членов своего совета директоров и руководителей авторитетных вузов отобрать из лонг-листа рейтинга наиболее социально-ответственные компании.