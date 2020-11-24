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Составлен рейтинг лучших работодателей России 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 2 часа назад
Составлен рейтинг лучших работодателей России
Фото: РИА Новости
Рейтинг лучших работодателей России по версии журнала Forbes возглавил «Яндекс», прошлогодний лидер «Норильский никель» оказался на 14-м месте.
В целом, первая десятка второго рейтинга 50 лучших работодателей России по версии Forbes обновилась наполовину. При этом прошлогодний лидер — ГМК «Норильский никель» выбыл из топ-10 из-за низких экологических показателей.
На втором месте рейтинга оказался производитель алмазов «Алроса», который в прошлом году занимал седьмое место. На третьем месте — «Тинькофф банк», поднявшийся с 25-го места. Также в топ-10 работодателей России вошли нефтехимическая компания «Сибур», Газпромбанк, производственно-торговая компания Splat, ВТБ, Сбербанк, сотовый оператор МТС и производитель золота «Полюс».
При составлении рейтинга упор был сделан на благотворительную и спонсорскую деятельность, а также экологическую политику. Также в этом году, помимо условий труда, социальной и экологической политики компаний, влияние на итоговый балл оказывал опрос экспертов. Издание попросило членов своего совета директоров и руководителей авторитетных вузов отобрать из лонг-листа рейтинга наиболее социально-ответственные компании.
В августе Сулейман Керимов и его семья, владеющие золотодобытчиком «Полюс», впервые в истории рейтинга Forbes поднялись на первое место в его российской части.
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Комментарии
Компании , Сулейман Керимов , Газпромбанк , Сибур , Банк ВТБ , Тинькофф банк , Сбербанк России , Алроса , Яндекс , МТС , Норникель , Forbes
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