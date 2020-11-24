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Стали известны планы властей по выплатам дивидендов госкомпаниями 

Прайм 1 час назад
Раскрыт план властей по дивидендам госкомпаний
Фото: РИА Новости
Большая часть государственных компаний будут платить свыше 50% чистой прибыли акционерам к 2024 году, пишут "Известия" со ссылкой на проект изменений в программу "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков". Документ разработан правительством России, отмечает издание.
Как стало известно газете, для 55% госкомпаний поставлена задача достигнуть 85% среднеотраслевого уровня рентабельности активов.
Помимо этого, как минимум на 10% каждый год будет уменьшаться число организаций с участием государства. Таким образом, участие государства в деятельности коммерческих структур также будет сводиться к минимуму.
В настоящее время в России законодательство требует от государственных компаний направлять на дивиденды не менее 25% чистой прибыли. Но министерство финансов РФ в 2016 году подготовило проект постановления кабмина, где норма по выплате дивидендов госкомпаниями установлена на уровне не менее 50% от прибыли. Это становится постоянной величиной.
Но несмотря на это, крупные компании — плательщики дивидендов в государственный бюджет добились для себя "индивидуального подхода".
Как прокомментировали изданию в Минфине, ранее такой проект, который предусматривает единый подход к дивидендной политике всех акционерных обществ с госучастием, был внесен на рассмотрение правительства страны. В министерстве особо отметили, что эти меры необходимы для увеличения дохода России как акционера. Другие плюсы — возможность привлечения частных инвесторов в акционерный капитал.
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Комментарии
Компании , Личный счет , Экономика , Правительство РФ , Минфин , газета "Известия"
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