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Российские банки оказались лучше европейских и американских 

Lenta.ru и ещё 1 33 минуты назад
Российские банки оказались лучше американских
Фото: РИА Новости
Банковский сектор в России в настоящее время оказался более стабилен и безопасен, чем американский и европейский. Об этом заявил управляющий активами Герхард Массенбауэр (Gerhard Massenbauer) журналу Focus.
Массенбауэр заявил, что у России такой же фонд благосостояния, как у Норвегии. Эксперт не понимает, почему рубль слаб и находится на уровне бразильского реала. Кроме того, он почеркнул, что у страны хорошие позиции из-за отсутствиях большого объема долгов.
Массенбауэр также отметил деятельность «Газпрома». У компании есть проблемы с «Северным потоком-2», но она предлагает одни из лучших возможностей для инвесторов, отметил эксперт. Он считает, что Европа, Китай, а также Турция, если им разрешат, будут продолжать покупать газ у «Газпрома».
В октябре россияне стали массово забирать деньги с банковских счетов и депозитов. Отток средств оказался наибольшим с марта, свидетельствуют данные Центробанка. По итогам октября также уменьшились остатки средств юридических лиц — на 194 миллиарда рублей (0,6 процента).
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Комментарии
Компании , Газпром , Центральный банк России
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