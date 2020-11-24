Российские банки оказались лучше американских

Банковский сектор в России в настоящее время оказался более стабилен и безопасен, чем американский и европейский. Об этом заявил управляющий активами Герхард Массенбауэр (Gerhard Massenbauer) журналу Focus.

Массенбауэр заявил, что у России такой же фонд благосостояния, как у Норвегии. Эксперт не понимает, почему рубль слаб и находится на уровне бразильского реала. Кроме того, он почеркнул, что у страны хорошие позиции из-за отсутствиях большого объема долгов.

Массенбауэр также отметил деятельность «Газпрома» . У компании есть проблемы с «Северным потоком-2», но она предлагает одни из лучших возможностей для инвесторов, отметил эксперт. Он считает, что Европа, Китай, а также Турция, если им разрешат, будут продолжать покупать газ у «Газпрома».