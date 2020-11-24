В России появится новый миллионный штраф 

Штраф за нарушение порядка установки, эксплуатации и модернизации оборудования для устойчивой работы рунета может составить до миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС.

В 2019 году, как сообщал «Рамблер», в силу вступил закон о суверенном интернете, призванный обеспечить устойчивое, безопасное и целостное функционирование рунета в случае нештатных ситуаций, в том числе вмешательства извне.

Александр Хинштейн и Сегодня депутаты Госдумы Сергей Боярский внесли на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона о штрафах для операторов связи за неприменение оборудования для устойчивой работы российского сегмента интернета.

Они предлагают штрафовать за нарушение порядка установки, эксплуатации и модернизации соответствующего оборудования должностных лиц на 15-30 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей — на 30-50 тысяч, юридических лиц — на 300-500 тысяч. Размер штрафа за повторное нарушение в течение года достигает 30-50 тысяч для должностных лиц, 60-100 тысяч — для индивидуальных предпринимателей, 600 тысяч — миллиона — для юридических лиц.

Также предлагается наказывать за отказ оператора связи установить или применять средства контроля за соблюдением требований законодательства об ограничении доступа к информации физических лиц на две-пять тысяч рублей, должностных лиц — на 10-20 тысяч, индивидуальных предпринимателей — н 30-50 тысяч, юридических лиц — на 300-500 тысяч. Размер штрафа за повторное нарушение в течение года достигает максимум миллиона рублей.