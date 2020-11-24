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В России появится новый миллионный штраф 

Артём Кульша 50 минут назад
В России появится новый миллионный штраф
Фото: РИА Новости
Штраф за нарушение порядка установки, эксплуатации и модернизации оборудования для устойчивой работы рунета может составить до миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС.
В 2019 году, как сообщал «Рамблер», в силу вступил закон о суверенном интернете, призванный обеспечить устойчивое, безопасное и целостное функционирование рунета в случае нештатных ситуаций, в том числе вмешательства извне.
Сегодня депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Сергей Боярский внесли на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона о штрафах для операторов связи за неприменение оборудования для устойчивой работы российского сегмента интернета.
Они предлагают штрафовать за нарушение порядка установки, эксплуатации и модернизации соответствующего оборудования должностных лиц на 15-30 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей — на 30-50 тысяч, юридических лиц — на 300-500 тысяч. Размер штрафа за повторное нарушение в течение года достигает 30-50 тысяч для должностных лиц, 60-100 тысяч — для индивидуальных предпринимателей, 600 тысяч — миллиона — для юридических лиц.
Также предлагается наказывать за отказ оператора связи установить или применять средства контроля за соблюдением требований законодательства об ограничении доступа к информации физических лиц на две-пять тысяч рублей, должностных лиц — на 10-20 тысяч, индивидуальных предпринимателей — н 30-50 тысяч, юридических лиц — на 300-500 тысяч. Размер штрафа за повторное нарушение в течение года достигает максимум миллиона рублей.
Видео дня. Доля просрочки по выданным Россией госкредитам достигнет 25%
Комментарии 1
Компании , Личный счет , Сергей Боярский , Александр Хинштейн , Госдума
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