Елизавета II присвоила россиянину титул «барона Сибири»

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Полностью титул звучит так: «Барон Лебедев из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-апон-Темс и Сибири в Российской Федерации». По данным The Evening Standart, британское правительство оценило заслуги россиянина перед медиаиндустрией и его благотворительную деятельность.

«Выступая вскоре после своего назначения, он заявил, что испытывает« большую гордость» за то, что стал первым пэром из России, и будет использовать свое положение для борьбы за свободу слова», — сообщило издание, совладельцем которого и является сын миллионера вместе со своим отцом.

По данным британских СМИ, Лебедев хотел, чтобы в его титуле значилось слово «Московский». Однако по правилам разрешение на использование иностранного географического названия в титулах должно давать правительство соответствующей страны.

О том, что 40-летний Евгений Лебедев претендует на пожизненное пэрство, стало известно ещё летом. Тогда премьер-министр Великобритании Борис Джонсон лично порекомендовал пожаловать россиянину почётный титул. Лебедев стал первым уроженцем России, которому его присвоили.

Теперь предпринимателю предстоит процедура введения в Палату лордов, при этом формально он уже числится в её рядах и даже принимает участие в заседаниях. Для церемонии Лебедеву нужно будет облачиться в мантию, и представиться другим парламентариям в сопровождении двоих поручителей. Затем следует процесс присяги на верность монарху. Это должно произойти в декабре.

Помимо Евгения Лебедева, в список пожизненных пэров попали муж бывшего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй Филип Мэй, бывший замминистра образования и младший брат премьера Джо Джонсон , а также биограф бывшего премьер-министра страны Маргарет Тэтчер и экс-редактор газеты The Daily Telegraph Чарльз Мур, который был начальником нынешнего главы парламента, когда тот работал корреспондентом в Брюсселе.

Кто такой Евгений Лебедев

Евгений Лебедев — британский бизнесмен, издатель и филантроп. Он родился в Москве в 1980 году, а через семь лет переехал в Лондон. В 2010 году Лебедев получил британское подданство. В последние годы он организовал нескольких масштабных благотворительных акций, в рамках которых удалось собрать более £75 млн ($100 млн) на защиту окружающей среды и поддержку малоимущих граждан.