Елизавета II присвоила россиянину титул «барона Сибири»

Полностью титул звучит так: «Барон Лебедев из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-апон-Темс и Сибири в Российской Федерации». По данным The Evening Standart, британское правительство оценило заслуги россиянина перед медиаиндустрией и его благотворительную деятельность.

Помимо Евгения Лебедева, в список пожизненных пэров попали муж бывшего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй Филип Мэй, бывший замминистра образования и младший брат премьера Джо Джонсон , а также биограф бывшего премьер-министра страны Маргарет Тэтчер и экс-редактор газеты The Daily Telegraph Чарльз Мур, который был начальником нынешнего главы парламента, когда тот работал корреспондентом в Брюсселе.

Кто такой Евгений Лебедев

Сейчас сын миллионера владеет компанией Lebedev Holdings Ltd, которая выпускает газету The Evening Standard, 75,1% которой в 2009 году купил его отец за £8,3 млн. Помимо этого Лебедев числится совладельцем The Independent, приобретённого в марте 2010 года за символический £1 из-за долгов издания на $42 млн. Их отец бизнесмена взял на себя. Британский медиабизнес Александра Лебедева регулярно работает с убытками. Единственную прибыль миллионер получил в 2016 году на фоне продажи газеты под названием «i».