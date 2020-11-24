Ещё
Далее:
Читайте также:
«Интимные места»: откровенная драма
«Интимные места»: откровенная драма Без стеснения ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.92
$
75.99
90.22
90.19
Прогноз
30.11 – 07.12
$
73.99
88.40
Индексы и котировки Brent
47.82
+0.15 Золото
1806.43
+0.08 РТС
1256.81
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.11
1.1871
+0.0059
09.11
1.1812
20.11
12.11
29.10

Капитализация Tesla превысила $500 млрд 

Газета.Ru 1 час назад
Капитализация Tesla превысила $500 млрд
Фото: Газета.Ru
Капитализация компании-производителя автомобилей Tesla на фоне роста котировок американских фирм превысила $500 млрд, подняв тем самым ее владельца Илона Маска на вторую строчку в списке богатейших людей планеты. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные торгов.
Так, по состоянию на 17.40 мск акции Tesla подорожали на 2,96%, до $537,3. Совокупная капитализация компании, таким образом, достигла $509 млрд
В свою очередь, состояние владельца фирмы и изобретателя Илона Маска к вечеру 24 ноября возросло до $127,9 млрд Теперь он уступает по размеру своего богатства лишь основателю компании Amazon Джеффу Безосу ($182 млрд).
Видео дня. Доля просрочки по выданным Россией госкредитам достигнет 25%
Газета.Ru: последние новости
Посол РФ ответил на новые санкции США против российских компаний Посол РФ ответил на новые санкции США против российских компаний В ФРГ сочли недопустимыми возможные санкции США из-за "Северного потока — 2" В ФРГ сочли недопустимыми возможные санкции США из-за "Северного потока — 2" Трамп нашел виновных своего поражения на выборах президента США Трамп нашел виновных своего поражения на выборах президента США
Компании , Джефф Безос , Amazon , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение