Авиакомпании ищут способ спастись от пандемии

Авиакомпании по всему миру распродают предметы, которыми пассажиры пользуются на борту самолетов в бизнес-классе — речь идет о посуде, полотенцах, тапочках и даже бортовых тележках. Кроме того, некоторые компании предлагают приобрести их обеды прямо в супермаркетах и кафе. Таким образом они спасаются от финансового кризиса на рынке, возникшего из-за пандемии.

Пандемия серьезно ударила по авиакомпаниям всего мира. Согласно октябрьскому американскому исследованию, опубликованному на портале statista.com, потери доходов от пассажирских авиаперевозок во всем мире уже достигают отметки $314 млрд

Эта цифра даже больше, чем рассчитывали в Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и Международной организации гражданской авиации (ICAO) — там предполагали, что ущерб за 2020 года составит от $160 до $312 млрд

Авиакомпании ищут выход, чтобы оставаться на плаву. Так, в British Airways решили продавать «дух полета». 23 ноября компания запустила распродажу — на ее сайте можно приобрести тарелки, фужеры для шампанского, полотенца, одеяла, тапочки, а также другие предметы, которые используют на борту самолета.

Также British Airways распродает коллекционные предметы из своего авиапарка — в том числе тележки, которыми пользуются проводники при разносе еды.

«Мы даем людям возможность получить в свои руки предметы, которые сотни раз облетели земной шар», — заявили в пресс-службе авиакомпании.

Ранее австралийская авиакомпания Qantas Airways продала тысячу бортовых тележек, укомплектованных различными предметами, которыми пользуются пассажиры бизнес-класса — это и пижамные комплекты, и одеяла, и алкогольные напитки. Каждая такая тележка стоила $1400 (106 тыс. рублей — «Газета.Ru»).

В Qantas Airways сообщали, что тележки были проданы за считанные часы. После такого успеха авиакомпания решила также разработать собственный мерч. Теперь на ее сайте можно купить кашемировые свитера, худи, толстовки и пляжные сумки по цене от $150 до $425 (11-32 тыс. рублей — «Газета.Ru»).

В середине октября авиакомпания Finnair начала продавать бортовое питание бизнес-класса в финских продуктовых магазинах. Как рассказали в компании изданию The Washington Post, в «меню» входят такие скандинавско-японские блюда, как финский олень и говядина в соусе терияки, ризотто с копченой рыбой и грибами, а также жареная морковь с муссом из голубого сыра. Стоимость каждого блюда варьируется от $7 до $15 (530-1140 рублей — «Газета.Ru»).

Пока что приобрести бортовое питание можно только в супермаркетах K-Citymarket, однако Finnair уже ведет переговоры и с другими сетевыми магазинами.

«Это новый бизнес для нас, но всю пищу готовят именно наши повара, — заявила WP вице-президент Finnair Марика Ниеминен. — Сначала многих сотрудников-поваров пришлось уволить, но сейчас у нас есть возможность вновь создать для них вакантные места».

Похожим способом проблему с финансами пытаются решить и в Thai Airways. В июле авиакомпания открыла столовую в своей штаб-квартире в Бангкоке. В кафе — тематический декор: создается ощущение, что ты обедаешь непосредственно в салоне самолета.

В меню можно увидеть следующие блюда: жареный угорь и имбирь с рисом от японского шеф-повара, тушеную лапшу с креветками от китайского шеф-повара, а также отбивные из ягненка, курицу тандури и кебаб на гриле от французских, индийских и ближневосточных поваров. «Мы уже пользуемся успехом и планируем расширяться», — заверили в пресс-службе Thai Airways.

Авиакомпания Singapore Airlines тоже объявила, что собирается создать специальное место с обедами и развлечениями под названием «Откройте для себя Singapore Airlines». В планах компании создать ресторан прямо в салоне самолета Airbus A380. Кроме того, у клиентов, желающих насладиться бортовыми обедами не выходя из дома, будет возможность воспользоваться службой доставки авиакомпании.

Американская авиакомпания JetBlue также заявляла, что у нее на складе осталось большое количество закусок — в частности сыра, крекеров и орехов. Компания нашла выход — все эти продукты она распродала через национальную компанию по доставке продуктов в США Imperfect Foods.

Как сообщил исполнительный директор Imperfect Foods Филип Бен изданию WP, компания продала 16 тыс. упаковок закусок за $2,99.