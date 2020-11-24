США расширили санкции против России

США обвинили еще три российских предприятия — "Авиазапчасть", АО "Элекон" и Nilco Group — в нарушении закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии и ввели санкции против ни них. В сентябре 2018 года США уже вводили санкции против Nilco Group по обвинению в материальной поддержке иранской ядерной программы.

Вашингтон ввел санкции против трех российских компаний — «Авиазапчасть», АО «Элекон» и Nilco Group — по обвинению в нарушении ими американского закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

По этим же обвинениям санкции введены против двух китайских компаний: Zibo Elim Trade и Chengdu Best New Materials.

Как указывается в сообщении Госдепартамента США , ограничительные меры заключаются в том, что ни один департамент или федеральное американское ведомство не может закупать или заключать какой-либо контракт на закупку товаров, технологий или услуг с этими юридическими лицами.

Также ни одно ведомство США не может оказывать никакую помощь этим компаниям и не может им ничего продавать. Кроме того, все лицензии этих компаний на территории США, если таковые имеются, аннулируются.

Данные санкции вступили в силу 6 ноября и будут действовать в течение двух лет. Однако они могут быть скорректированы по решению госсекретаря США.

Основными направлениями деятельности московского АО «Авиазапчасть» являются поставка авиационно-технического имущества и материалов гражданского и двойного назначения, а также ремонт летательных аппаратов, агрегатов и оборудования.

Генеральным директором компании является Виктор Джерук, окончивший в 1989 году Горьковское высшее военное училище тыла им. маршала Советского Союза И. Х. Баграмяна и с 1983 по 1996 год служивший в Вооруженных силах СССР и России.

В отчете за 2018 год немецкого фонда Маршалла, базирующегося в США, говорится, что «Авиазапчасть» связана с российской разведкой и «участвует в высокоприоритетных стратегических партнерских проектах российского государства, включая экспорт продукции министерству обороны Сирии».

«Элекон» — созданное в 1939 году и базирующееся в Казани предприятие. Как указано на сайте компании, она занимает ведущие позиции в России в разработке и производстве электрических соединителей и кабельных сборок.

Ведущая деятельность в Белоруссии, Иране и России Nilco Group занимается оптовой торговлей зерном и углеводородами, а также оказывает морские международные транспортные услуги.

Данные рестрикции с американской стороны не приведут к улучшению отношений Москвы и Вашингтона, пояснил посол России в США Анатолий Антонов

«Это очередной дискриминационный шаг со стороны Вашингтона, использующего санкции в качестве основного инструмента реализации своего внешнеполитического курса. Понятно, что такой неконструктивный подход не способствует оздоровлению климата в российско-американских отношениях», — указал дипломат.

По его словам, беспричинные односторонние меры США имеют целью «подрыв» экономического потенциала российских компаний.

«Подобные действия — нелегитимны, поскольку ни одна страна не имеет права ограничивать торгово-инвестиционное взаимодействие России с другими членами международного сообщества», — напомнил глава российского диппредставительства.

Он также призвал американских партнеров отказаться от порочной практики безосновательных обвинений, угроз и шантажа в угоду политико-дипломатическим методам сотрудничества с Россией.

В сентябре 2018 года США уже вводили санкции против Nilco Group по обвинению в материальной поддержке иранской ядерной программы.