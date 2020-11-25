В России нашли альтернативу закрытию фуд-кортов в ТЦ

Минпромторг направил властям всех российских регионов письмо с предложениями, как организовать работу фуд-кортов в торговых центрах. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию письма и источники.

В Минпромторге заявили , что регламент направили в регионы для возможного использования в тех случаях, если региональные власти будут рассматривать вопрос об ограничении работы фуд-кортов. В министерстве считают, что альтернативой ограничениям может стать чётко установленный регламент работы фуд-кортов на время ухудшения ситуации с распространением COVID-19.

В регламенте предлагается обслуживать посетителей за столиками, как в обычном ресторане, и ввести оплату только безналичным способом.

При этом для каждого кафе на фуд-корте предлагается выделить отдельные посадочные зоны.

В регламенте говорится, что на каждого посетителя должно будет приходиться не менее 4 кв. м площади. В случае заполненности фуд-корта доступ к нему рекомендуется остановить.

Кроме того, на фуд-кортах предлагают установить диспенсеры с антисептиками, а также обрабатывать антисептическими средствами столы и подносы после каждого посетителя.