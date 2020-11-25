«Звучит как убийство»: бизнес бьет тревогу 

Инициатива Минпромторга, предложившего новый регламент для работы фуд-кортов в торговых центрах, место их временного закрытия, ударит по небольшим заведениям. Об этом РБК заявили предприниматели.

«Рамблер» писал, что Министерство промышленности и торговли вместо закрытия фуд-кортов для предотвращения распространения коронавируса предложило соблюдение ряда мер. Так, предложено начать обслуживать посетителей за столиками, как в ресторанах, увеличить расстояние между столами до 1,5 м, запретить развлекательные мероприятия на фуд-кортах и установить у каждого кафе прозрачные защитные экраны с окнами оформления и выдачи заказа.

По данным Российского совета торговых центров, сейчас фуд-корты закрыты в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Калининградской, Астраханской, Новосибирской и Кировской областях, а также в Татарстане и Чувашии.

Управляющий ТРЦ «Галерея» в Петербурге Дмитрий Зубков пояснил изданию, что часть мер, предложенных Минпромторгом, уже была реализована в торговых центрах: убрана часть посадочных мест, установлены емкости с антисептиком, проводилась дезинфекция столов. При этом закрытие точек общепита в ТЦ, по его словам, «сумасшедшим образом бьет по трафику».

В свою очередь основатель и управляющий сети «Теремок» Михаил Гончаров назвал нереальным внедрение электронных меню или обслуживание посетителей сотрудниками кафе в фуд-кортах.

«У большинства кафе в штате два-три человека, и сейчас страшный недокомплект персонала. Эта мера больше звучит как убийство для многих игроков рынка», — считает он.

Гончаров также отметил, что основные толпы на фуд-кортах образуют посетители крупных сетей — «Макдоналдс», KFC или Burger King. При этом между находящимися в одном зале кафе «пропасть по чеку и трафику, а меры распространяются на всех»».

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров уточнил, что на текущий момент около 40% рестораторов лишились своего бизнеса и еще столько же в подвешенном состоянии.