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В России массово закрываются магазины игрушек Toy.ru 

Секрет Фирмы 5 часов назад
Магазины любимого бренда россиян массово закрываются
Фото: ТАСС
Крупный российский продавец игрушек и детских товаров Toy.ru столкнулся с массовым закрытием своих магазинов из-за проблем с единственным дистрибьютором ретейлера. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По информации издания, продавцу детских товаров за последние полгода пришлось закрыть как минимум 50% своих точек.
На сайте Toy.ru при этом говорится о 142 собственных и партнёрских точках. Проблемы «Сакс», предположительно, связаны с тем, что небольшие магазины из числа клиентов дистрибьютора получали товар с отсрочкой платежа, но не могли его реализовать. Из-за этого мог возникнуть кассовый разрыв. В частности, «Сакс» уже лишился контрактов с Hasbro, Mattel и Lego.
По словам собеседника «Коммерсанта», «Сакс» был единственным дистрибьютором Toy.ru. Гендиректор Toy.ru Александр Смирнов от комментариев отказался. В «Саксе» также не ответили на вопросы журналистов. Выручка ООО «Той.ру» в 2019 году составила 5,5 млрд рублей, чистая прибыль — 145 млн рублей. Фото: кадр из видео / YouTube-канал «Магазин детских игрушек Toy.ru» Новости без купюр и масок в инстаграме «Секрета фирмы».
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