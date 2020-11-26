Банки сократили темпы закрытия отделений

Число банковских отделений снижается незначительно, с мая по октябрь 2020 года их стало меньше на 0,8%, в предыдущие полгода — на 1,3%, свидетельствует статистика Центробанка.

Так, в мае — октябре число отделений снизилось с 19 785 до 19 618. В прошлые кризисные периоды кредитные организации закрывали отделения чаще. Например, после 2014 года были закрыты 11,9% офисов, в 2016-м — 8,7%, ещё на 10% сократилось число отделений после 2018 года, когда некоторые крупные банки попали под санацию, пишут «Известия».

В крупных кредитных организациях изданию сообщили, что сокращать число офисов в 2020 году не планируется, но сети офисов модернизируются и делаются более технологичными. В ряде банков добавили, что, напротив, планируют открыть новые отделения и расширить присутствие в регионах.

По мнению экспертов отрасли, россиянам удобнее обсуждать финансовые вопросы лично, а не в онлайн-формате, в том числе, из-за активности мошенников в Интернете. Кроме того, некоторые услуги можно получить только в офисе, например, арендовать банковскую ячейку или сдать биометрию. По мнению председателя правления банка «Фридом Финанс» Геннадия Салыча, тенденция к закрытию отделений может вновь появиться в 2021 году, но это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране и состояния экономики.

Как сообщал NEWS.ru, комитет Госдумы по финансовому рынку порекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект закона, обязывающий банки указывать сведения о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладу в договоре, заключаемом с физлицами.