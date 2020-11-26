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Банк России увидел новый системный риск для банков 

Прайм 2 часа назад
Банк России увидел новый риск для банков
Фото: РИА Новости
Около 37% всего долга нефинансового сектора приходится на 92 крупнейшие российские компании, что может стать системным риском для банков, говорится в обзоре ЦБ финансовой стабильности.

"Высокая концентрация корпоративного долга на небольшом количестве крупнейших заемщиков (порядка 37% совокупного долга нефинансового сектора приходится на 92 крупнейшие компании, рост на 4 процентных пункта с конца 2016 года) может являться источником системного риска", — сказано в документе.

Одновременно растет и долговая нагрузка указанных крупнейших компаний, а в результате пандемии в первом полугодии 2020 года рост ускорился, и показатель достиг значения 1,8х. При этом у 12% компаний долговая нагрузка выросла в диапазоне от 5 до 25%, у 16% компаний — в диапазоне от 26 до 100%, у 8% компаний — более чем на 100%. В совокупности это говорит об увеличении рисков для российского банковского сектора, добавили в ЦБ.
В то же время регулятор подчеркнул, что общая долговая нагрузка нефинансового сектора существенно не выделяется относительно других стран с формирующимися рынками.
По данным Банка России, корпоративный кредитный портфель банков с начала года вырос на рекордные с 2014 года 8,7% и по итогам октября составил 45,109 триллиона рублей.
В то же время, ситуация с валютной ликвидностью на российском рынке остается спокойной, риски ее дефицита у банковского сектора по‑прежнему являются ограниченными, говорится в обзоре ЦБ финансовой стабильности.
"В условиях нормализации величины запаса ликвидных активов в иностранной валюте, ситуация с валютной ликвидностью остается спокойной. Кроме того, риски дефицита валютной ликвидности банковского сектора по‑прежнему являются ограниченными в результате существенно снизившейся в последние годы валютизации банковских балансов", — отметили в ЦБ.
Регулятор подчеркнул, что во втором-третьем квартале кредитные организации на фоне значительного запаса валютной ликвидности и стабильной динамики валютных пассивов не предъявляли спрос на инструменты Банка России по предоставлению валютной ликвидности. Кроме того, стоимость валютных заимствований на внутреннем рынке оставалась низкой.
В то же время, указывает ЦБ, на фоне снизившейся доходности на внешних рынках кредитные организации в апреле-сентябре сократили запас ликвидной части валютных активов, что может в случае стресса увеличить их потребность в валютной ликвидности.
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