США задумали лишить Россию немецких инвестиций

Американские власти рекомендовали немецкому Deutsche Bank полностью свернуть свой бизнес в России. Потеряв значительную долю российского рынка после скандала с отмыванием денег в 2015 году, банк намеревался восстановить свое прежнее экономическое влияние. Однако теперь ему в этом мешает даже не минфин США, а власти штата Нью-Йорк. Сможет ли Берлин отстоять немецкие интересы в России перед нападками США?
Фото: Jonas Hamers / ImageGlobeJonas Hamers / ImageGlobe
В четверг стало известно о том, что наблюдатели, назначенные департаментом финансовых служб штата Нью-Йорк, рекомендовали
представителям немецкого Deutsche Bank отказаться от планов расширения и в целом свернуть бизнес в России. Об этом сообщает The Wall Street Journal
со ссылкой на осведомленные источники.
Как отмечает издание, руководители банка хотели расширять бизнес в России несмотря на череду ошибок и серию крупных штрафов. Однако внешние наблюдатели из правовой фирмы Jenner & Block LLP, следившие за мерами по предотвращению отмывания средств, заявили представителям банка, что предпринимаемые ими усилия по совершенствованию банковских операций недостаточны для того, чтобы идти на крупный риск и вести бизнес с российскими клиентами, отмечает ТАСС
.
Подчеркивается, что сами по себе наблюдатели не могут отдавать непосредственные распоряжения об изменении деятельности банка. Однако их рекомендации предоставляются регулирующему органу в штате Нью-Йорк и способны повлечь за собой штрафы и дорогостоящие судебные разбирательства.
Представитель Deutsche Bank отказался комментировать диалог с наблюдателями, однако сообщил
, что банк уже проводит анализ рисков в отношении нескольких стран, включая Россию. Представитель департамента финансовых служб штата Нью-Йорк отказалась от комментариев, а представитель юридической компании Jenner & Block LLP не отреагировал на вопрос.
Deutsche Bank входит в немецкую банковскую группу, основанную в 1870 году. По данным Financial Stability Board
, финансовый конгломерат является одним из 30 важнейших транснациональных банков в мире. Его организация обслуживает 28 млн клиентов в 2814 отделениях по 76 государствам. Сейчас банк расширяет свой бизнес в сторону Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и Восточной Европы.
В России свою деятельность Deutsche Bank начал еще в 1881 году, войдя в состав акционеров «Русского банка внешней торговли» и выпустив первые облигации российских железных дорог. В советские годы банк финансировал экспортные поставки товаров в СССР, а в 2005 году Deutsche Bank начал деятельность на российском рынке коллективных инвестиций. На данный момент в России банк предлагает в основном инвестиционные и коммерческие услуги, не обсуживая розничных клиентов.
При этом Deutsche Bank был замешан в ряде громких скандалов, связанных с отмыванием денег. В 2015 году банк заподозрили
в соучастии с российскими клиентами в незаконном выводе капитала за рубеж. Предполагалось, что состоятельные россияне примерно с 2011 года осуществляли операции, приобретая за рубли ценные бумаги, которые лондонское подразделение тут же выкупало за доллары, сообщала Deutsche Welle
.
Первоначально было известно, что сумма отмытых денег составляет несколько сотен миллионов долларов. Впоследствии же выяснилось, что речь идет о 10 млрд долларов и махинациях в крупных размерах. В результате банк в 2015 году свернул часть своего бизнеса в России, ликвидировав, среди прочего, инвестиционный отдел, замешанный в махинациях. Руководитель московского офиса Deutsche Bank Павел Теплухин покинул свой пост, а штат организации был сокращен до минимума.
Расследованием этого дела занимались органы финансового надзора Германии, Великобритании и США, поскольку использовалась американская денежная единица. В 2017 году Deutsche Bank согласился
выплатить 425 млн долларов штрафа финансовому регулятору Нью-Йорка (NYSDFS) за проведение «зеркальных сделок» в России. После скандала СМИ назвали Deutsche Bank «русской прачечной»
, где происходило отмывание денег.
«Если Deutsche Bank последует новым рекомендациям США и свернет свой бизнес в России – его место займут американские компании», – считает экономист Антон Любич.
«Сейчас инвестиционный сектор стремительно развивается – к выходу на рынок готовятся IPO (первая публичная продажа акций – прим. ВЗГЛЯД) компаний Ivi.ru, FIX Price и многих других российских корпораций. Привлекать для них капиталы помогают инвестиционные банки США Goldman Sachs, Morgan Stanley и Merrill Lynch. Они из России никуда не уходили и рекомендаций свернуть свою деятельность не получали», – рассказал Любич.
Эксперт добавил, что нет ничего удивительного в получении банком рекомендаций от властей штата Нью-Йорк, а не федерального центра или минфина.
«Банковская система США относится к компетенции штатов. Deutsche Bank работает в США именно через штат Нью-Йорк, для него это своего рода «окно в Америку». Именно поэтому банк попадает под местное регулирование и обращается к местным компетентным властям», – объяснил экономист.
«Трудно предсказать реакцию представителей банка или немецких властей на полученные рекомендации. Но, к сожалению, когда любому инвестору ставят выбор – работа в России или США, этот выбор очевиден. Масштаб фондового рынка США несопоставимо больше нашего», – констатирует Любич.
Немецкий политолог Александр Рар, в свою очередь, считает, что рекомендации для Deutsche Bank «вызовут в Германии ужас».
«Но что смогут сделать власти Германии, кроме как пожать плечами? Сегодня Америка настолько сильна, что может себе позволить использовать все рычаги давления и относиться к союзникам как к вассалам. Штаты действуют исключительно с позиции собственных интересов», – полагает политолог.
«В последние годы деятельность Deutsche Bank в России значительно уменьшилась. Но если банк окончательно потеряет российский рынок – для него это станет катастрофой. Вернуться обратно он уже не сможет», – убежден Рар.
В то же время в бундестаге призвали «выкинуть рекомендации США в урну».
«Можно ли представить, чтобы мэр Москвы порекомендовал Deutsche Bank свернуть бизнес в Америке? Нет. Потому рекомендации США, как пустые семена, пускай упадут на землю и засохнут», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат немецкого парламента Вальдемар Гердт.
По его словам, утечки подобных рекомендаций в американские СМИ – это «чистой воды пропаганда, которой нужно показать, что США влиятельны, выступают против России и держат немцев в кулаке».
Собеседник также уверен – «никакой реакции от банка и от немецких властей на такие советы не последует».
«Уход Deutsche Bank из России нанесет ущерб в первую очередь немецкому бизнесу. Наши предприниматели активно работают в России, а Deutsche Bank обслуживает их деятельность. Германии совершенно не выгодно лишать своих же бизнесменов банковской поддержки. Поэтому ни русским, ни немцам это не нужно», – резюмировал Гертд.