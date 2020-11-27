Отмечается, что поправки требуются для внедрения единой межбанковской платформы Банка России по проверке клиентов. Планируется запустить ее в конце 2021 года – начале 2022 года. Кредитные организации смогут оценивать благонадежность российских компаний именно благодаря платформе ЗСК, или KYC (know your client — «знай своего клиента»). А компании, в свою очередь, будут распределены между тремя зонами с точки зрения риска проведения сомнительных операций: красную, желтую и зеленую. ЦБ планирует участвовать в данном распределении. В красную зону будет отнесена группа с высоким риском вовлеченности в сомнительные операции, в желтую, промежуточную зону, – группа со средним риском, а в зеленую – с низким. Попавшие в красную зону не смогут открывать счета и проводить операции.