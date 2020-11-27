К проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег подключится Банк России. Он планирует расширить свои функции, следует из проекта поправок в антиотмывочное законодательство, который разработал ЦБ. Об этом сообщает
РБК.
По словам одного из источников на финансовом рынке, Госдума интересуется мнением участников рынка относительно законопроекта. Банк России заверил, что сейчас ведется разработка документа совместно с Росфинмониторингом.
Отмечается, что поправки требуются для внедрения единой межбанковской платформы Банка России по проверке клиентов. Планируется запустить ее в конце 2021 года – начале 2022 года. Кредитные организации смогут оценивать благонадежность российских компаний именно благодаря платформе ЗСК, или KYC (know your client — «знай своего клиента»). А компании, в свою очередь, будут распределены между тремя зонами с точки зрения риска проведения сомнительных операций: красную, желтую и зеленую. ЦБ планирует участвовать в данном распределении. В красную зону будет отнесена группа с высоким риском вовлеченности в сомнительные операции, в желтую, промежуточную зону, – группа со средним риском, а в зеленую – с низким. Попавшие в красную зону не смогут открывать счета и проводить операции.
В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что сейчас доля клиентов в зеленой зоне составляет порядка 99%, в желтой — 0,3%, в красной — 0,7%.