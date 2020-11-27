МИД отреагировал на новые санкции США

«Остаётся лишь сожалеть, что сегодня нам приходится говорить не о возможностях взаимодействия, пусть и в условиях политической напряжённости в двусторонних отношениях, а об очередных недружественных шагах по сугубо конъюнктурным мотивам», — сказала она на брифинге.