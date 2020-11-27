Ещё
Далее:
Читайте также:
Сериал «Тёмные начала» 1 сезон
Сериал «Тёмные начала» 1 сезон Cмотрите в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.81
$
76.10
90.41
90.70
Прогноз
30.11 – 07.12
$
76.18
90.24
Индексы и котировки Brent
48.17
+0.02 Золото
1807.63
+0.01 РТС
1307.14
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
27.11
1.1924
+0.0117
12.11
1.1807
24.11
16.11
02.11

Захарова прокомментировала санкции США против трёх компаний из России 

RT на русском и ещё 4 1 час назад
МИД отреагировал на новые санкции США
Фото: ТАСС
Санкции США против трёх российских организаций являются недружественным шагом по отношению к России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Остаётся лишь сожалеть, что сегодня нам приходится говорить не о возможностях взаимодействия, пусть и в условиях политической напряжённости в двусторонних отношениях, а об очередных недружественных шагах по сугубо конъюнктурным мотивам», — сказала она на брифинге.

Как подчеркнула дипломат, «вашингтонская санкционная машина зачастила с антироссийскими ограничениями».
Ранее Госдеп объявил о рестрикциях против трёх российских компаний за якобы нарушения американского законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения. В частности, речь идёт об АО «Авиазапчасть», АО «Завод „Элекон“ и Nilco Group.
Посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов назвал очередные ограничительные меры дискриминационными.
Видео дня. В РФ запустят программу льготной ипотеки на частные дома
RT на русском: последние новости
Сертификатор «Северного потока — 2» покинул проект из-за угрозы санкций Сертификатор «Северного потока — 2» покинул проект из-за угрозы санкций РБК: в России нашли альтернативу закрытию фуд-кортов в ТЦ РБК: в России нашли альтернативу закрытию фуд-кортов в ТЦ Трамп вновь заявил о своей победе на выборах Трамп вновь заявил о своей победе на выборах
Компании , Экономика , Мария Захарова , Анатолий Антонов , МИД , Госдеп США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение