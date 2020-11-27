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Россия помогла Венесуэле обойти санкции США 

Lenta.ru 2 часа назад
Россия помогла Венесуэле обойти санкции США
Фото: Reuters
Венесуэла возобновила прямые поставки нефти в Китай, до этого они велись тайно из-за санкций США. Россия помогла южноамериканской стране обойти запрет, пишет Reuters.
Танкер Kyoto, зафрахтованный компанией Wanneng Munay, перевозил венесуэльскую нефть и разгрузился в китайском терминале Далянь в начале ноября. Он преодолел большую часть пути с выключенным транспондером.
Wanneng входит в число десятки зарегистрированных в России предприятий, которые в последние месяцы стали клиентами венесуэльской PDVSA. До этого нефтью они не торговали. Появление этих фирм позволило PDVSA продолжить поставки сырья в страны Азии.
Китайские нефтяные госкомпании прекратили забирать грузы в портах Венесуэлы с 2019 года после расширения санкций США. Вашингтон пригрозил проблемами всем, кто будет торговать с PDVSA. По данным издания, поставки возобновились в августе этого года.
В марте 2019 года США ввели санкции против российского банка «Еврофинанс Моснарбанк» из-за его сделок с PDVSA. Банк якобы использовался PDVSA для отмывания денег, правительство и крупные компании южноамериканской страны совершают платежи именно через него.
В июле Госдума ратифицировала соглашение о реструктуризации кредита Венесуэле, остаток на начало 2020 года составлял 3,4 миллиарда долларов. Реструктуризация стала третьей за последние четыре года.
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Компании , Госдума , Еврофинанс Моснарбанк , Reuters
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