«Для нас перенос точек доступа на восточную границу сейчас находится на этапе мирного разрешения с привлечением европейской стороны как модератора. Если эта работа будет невыполнимой и все стороны придут к заключению, что нет возможности мирным путем решить этот вопрос, то, действительно, мы будем защищать свои права в судебном порядке», — заявила Зеркаль, передает РИА «Новости».