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Facebook грозит обрушить мировые валюты в начале 2021 года 

Ura.Ru 3 часа назад
Facebook грозит обрушить мировые валюты
Фото: ТАСС
В январе 2021 года компания Facebook анонсировала выпуск собственной криптовалюты, стейблкойна Libra. Она угрожает национальным бумажным, не обеспеченным золотом и другими драгметаллами (фиатным) валютам, считают в Европейском центральном банке.

«Libra может поставить под угрозу монетарный суверенитет. Это может случиться, если выпущенные корпорациями стейблкоины вытеснят фиатные валюты в качестве платежного средства», — приводит данные банка РБК.

Пользователи новой валюты понесут очень большие кредитные и рыночные риски. Тем не менее, из-за денег Facebook ЕЦБ придется вновь «изобретать» суверенные деньги. В то же время, банк уже сейчас пробует выпускать цифровые евро. Эксперименты сопровождаются изучением совместимости с уже имеющимися расчетными услугами регулятора.
Financial Times заявила о возможном выпуске криптовалюты Facebook 27 ноября. Она будет обеспечена долларом, пишет «Национальная служба новостей». Похожая ситуация недавно наблюдалась с цифровым рублем. Эксперты заявляли, что он убьет банковский сектор России. 24 ноября также стало известно о рекордном росте цены Bitcoin, напоминает RT.
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