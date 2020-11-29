Закончить строительство и запустить «Северный поток — 2» теоретически возможно в первом квартале следующего года. Об этом заявил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

В теории за несколько месяцев можно успеть и завершить строительство, и запустить проект. То есть до конца первого квартала успеть можно, — цитирует ТАСС специалиста.

Он добавил, что желание закончить проект в кратчайшие сроки связано с победой на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии. При этом Маринченко не исключил юридических или логистических трудностей «в последний момент».

Утверждать, что санкционные риски нивелированы, можно будет только тогда, когда проект будет запущен, — заявил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» до конца первого квартала 2021 года.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода длиной 1220 километров — каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. В общей сложности около 160 километров трубопровода (менее 10%) ещё не построено (в основном вдоль датского острова Борнхольм).

Первоначально предполагалось, что трубопровод будет готов к концу 2019 года. Однако голландская компания Allseas, опасаясь санкций США, отозвала из Балтийского моря свои суда-трубопрокладчики. В ответ Москва прислала свои спецкорабли. К началу мая они добрались до немецкого порта Мукран, где находится логистический терминал проекта Nord Stream 2 и хранятся трубы, необходимые для завершения строительства.

Как писал NEWS.ru, российское трубоукладочное судно «Академик Черский», с которым связывают надежды на достройку газопровода «Северный поток — 2», прибыло в Калининградскую область и встало на рейде Куршской косы.