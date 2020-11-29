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США создали три серьезные проблемы «Северному потоку — 2» 

Майк Габриелян 58 минут назад
Эксперт назвал три проблемы, которые создали США, чтобы не допустить строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом пишет Bloomberg.
Агентство ссылается на ученого Оксфордского института энергетических исследований Катю Яфимаву.
По её словам, перед проектом сейчас стоят три серьезные проблемы. Это необходимость найти трубоукладчик для завершения строительства, оформить страховку и получить сертификат о том, что проект безопасен и соответствует нормам ЕС.
Однако расчет Вашингтона, что проект провалится из-за этих проблем, скорее всего, не оправдается.

«В целом "Северный поток-2" еще можно достроить к лету 2021 года и получить все необходимые сертификаты для поставок газа следующей зимой», — считает Яфимава.

По ее мнению, США «должны понять, что они не могут остановить проект». Санкции способны увеличить время постройки, но «Газпром» сможет справиться с каждым из трех препятствий.
Названа дата запуска «Северного потока — 2»
Так, у России есть собственное судно для достройки газопровода «Академик Черский». Сейчас оно находится в Калининграде и ждет благоприятной погоды, чтобы приступить к строительным работам.
Второй проблемой стали санкции США против компаний, которые предоставляют страховку газопроводу. Страховщиком может выступить Российская национальная перестраховочная компания (РНПК), которая на 100% принадлежит государству.
Третьей проблемой является сертификация газопровода. Ранее норвежская компания-сертификатор отказалась сотрудничать с «Северным потоком-2» из-за угроз американских санкций. Однако Nord Stream 2 может нанять любого другого сертификатора, в том числе российского.
Как отмечает Bloomberg, власти Германии и других европейских государств выступают на стороне России. Ни один из пяти европейских партнеров «Газпрома» не вышел из проекта. При этом европейские политики все чаще задумываются о независимости от Вашингтона.
Ранее «Рамблер» сообщал, что трубоукладчик «Северного потока — 2» возвращается из Германии.
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