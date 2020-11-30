Huawei обвинила США в убийстве компании

Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй (Ren Zhengfei) заявил, что США хотели убить Huawei. Это следует из корпоративной записки, которая оказалась в распоряжении Bloomberg

«Столкнувшись с новой волной нападок со стороны США, мы наконец осознали, что американские официальные лица не пытались нас исправить. Они хотели нас убить», — заметил Чжэнфэй.

Предприниматель заявил, что из-за санкций корпорации пришлось продать дочернюю компанию Honor, но он рассматривает это событие не как ущерб, а как возможность. По словам Чжэнфэя, независимость Honor высвободит потенциал этой компании и позволит защититься от американских санкций.

В приватном сообщении для сотрудников основатель Huawei, кроме обвинений в сторону США, заявил, что корпорация действительно разрывает отношения с Honor.

«Как только мы окончательно разойдемся, никаких закулисных отношений с Honor не будет. Мы относимся к отделению по-взрослому и будем строго придерживаться правил и международных норм», — подытожил предприниматель.

Журналисты Bloobmerg заметили, что это первый комментарий Жэня Чжэнфэя относительно продажи дочерней компании корпорации. Аналитики подчеркнули, что, видимо, Huawei не сомневается в том, что ограничения в отношении Honor будут сняты.