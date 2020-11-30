«Газпром» показал многомиллиардные убытки 

Чистый убыток «Газпрома» по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) в январе-сентябре этого года составил 202,207 миллиарда рублей против прибыли в 1,107 триллиона рублей годом ранее, говорится в отчете компании.

Выручка от продаж газа в Европу и другие страны уменьшилась на 40 процентов за девять месяцев. Это объясняется снижением средних цен и сокращением объемов продаж, отмечается в отчете. Общая выручка упала на 25 процентов (до 4,3 триллиона). Чистый убыток, приходящийся на акционеров, составил 218,378 миллиарда рублей против прибыли в 1,048 триллиона рублей годом ранее. Чистая сумма долга выросла на 41 процент (до 4,46 триллиона).

По РСБУ (российский стандарт отчетности) компания показала чистый убыток в 592,15 миллиарда рублей против 434,94 миллиарда рублей прибыли за аналогичный период прошлого года. Выручка «Газпрома» за этот период упала на 21,3 процента (до 2,74 триллиона рублей).