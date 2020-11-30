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«Газпром» показал многомиллиардные убытки 

Lenta.ru и ещё 7 3 часа назад
«Газпром» показал многомиллиардные убытки
Фото: РИА Новости
Чистый убыток «Газпрома» по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) в январе-сентябре этого года составил 202,207 миллиарда рублей против прибыли в 1,107 триллиона рублей годом ранее, говорится в отчете компании.
Выручка от продаж газа в Европу и другие страны уменьшилась на 40 процентов за девять месяцев. Это объясняется снижением средних цен и сокращением объемов продаж, отмечается в отчете. Общая выручка упала на 25 процентов (до 4,3 триллиона). Чистый убыток, приходящийся на акционеров, составил 218,378 миллиарда рублей против прибыли в 1,048 триллиона рублей годом ранее. Чистая сумма долга выросла на 41 процент (до 4,46 триллиона).
По РСБУ (российский стандарт отчетности) компания показала чистый убыток в 592,15 миллиарда рублей против 434,94 миллиарда рублей прибыли за аналогичный период прошлого года. Выручка «Газпрома» за этот период упала на 21,3 процента (до 2,74 триллиона рублей).
Ранее стало известно, что «Газпром» сэкономит десятки миллиардов рублей на «Силе Сибири», сократив инвестиции в проект. Однако компания решила в три раза увеличить вложения в развитие газотранспортных мощностей на северо-западе России.
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Компании , Газпром
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