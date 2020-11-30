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«Газпром» объявил о миллиардных убытках 

Алиса Селезнёва 2 часа назад
Убыток «Газпрома» за период с января по сентябрь 2020 года составил 202,207 миллиарда рублей против прибыли в 1,1 триллиона рублей годом ранее. Об этом говорится в отчете компании за девять месяцев.

«Чистая выручка от продажи газа уменьшилась на 848 844 млн руб., или на 30%, за девять месяцев, и составила 1 959 882 млн руб», — отмечается в релизе компании.

В основном такие потери связаны с уменьшением выручки jn продажи газа в Европу и другие страны на 40% и снижением средних цен (включая акциз и таможенные пошлины), выраженных в рублях.
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При этом чистый убыток, приходящийся на акционеров, составил 218,378 миллиарда рублей против прибыли в 1,048 триллиона рублей в 2019 году.

«Чистая сумма долга (определяемая как сумма краткосрочных кредитов и займов и текущей части долгосрочной задолженности по кредитам и займам, краткосрочных векселей к уплате, долгосрочных кредитов и займов, долгосрочных векселей к уплате за вычетом денежных средств и их эквивалентов) увеличилась на 1 295 949 млн руб. или на 41%», — подчеркивается в сообщении.

«Рамблер» писал, что ранее в «Газпроме» одобрили выплату близких к рекордным дивидендов. На годовом собрании акционеры приняли решение утвердить дивиденды за 2019 год в размере 15,24 руб. на акцию. В общей сложности компания обязалась выплатить 360,784 миллиарда рублей, из них государству напрямую — 138,445 млрд рублей, еще 42,784 млрд рублей составили выплаты АО «Роснефтегаз» и АО «Росгазификация».
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Компании , Видео , Газпром
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