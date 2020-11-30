В Москве массово закрывают «Перекрестки» и «М. Видео» 

Как сообщает телеграм-канал «Свободная касса» , у двух сотрудников «Перекрестка» на улице Римского-Корсакова подтвердился коронавирус. После того, как стало известно о заболевших сотрудниках, администрация магазина не провела заключительную дезинфекцию и не усилила режим безопасности для персонала. Работникам не измеряли температуру, не контролировали соблюдение ими личной гигиены и санитарно-эпидемиологических требований. В залах не проводилось обеззараживание воздуха.

Кроме того, содержание мясного цеха, где работал один из заболевших, в Роспотребнадзоре сочли неудовлетворительным. В супермаркете отсутствовал контроль за проведением уборок и дезинфекции всех помещений, контактных поверхностей, покупательских тележек и корзин.

В «М. Видео» на Рязанском проспекте выявили трех заболевших, однако руководство торговой точки не провело разъяснительную работу с персоналом и не приняло меры социального разобщения.

В торговом зале магазина находились покупатели без масок и перчаток, на выходе отсутствовали корзины для использованных средств индивидуальной защиты, в зале не было средств для обработки рук. Кроме того, у санитарного ведомства возникли претензии к обеззараживанию помещения.

Обе торговые точки опечатаны. Роспотребнадзор направил материалы проверок в районные суды для принятия решения о приостановке работы магазинов сроком до 90 дней.

Как сообщал «Рамблер», за последние сутки в столице подтверждено 6511 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировано 1329 пациентов. Общее число выявленных случаев достигло 605 724, 452 184 человека уже выздоровели.