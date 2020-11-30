Сбер представил стратегию развития до 2023 года 

Топ-менеджеры Сбера в ходе двухдневного Investor Day компании представили стратегию развития до 2023 года.

«Стратегия 2023 является логическим продолжением той стратегии, которую мы утвердили три года назад. В новой стратегии мы уделим особое внимание построению лучшего бесшовного клиентского опыта и формированию уникального предложения для клиента. Мы смотрим на наши бизнес-направления не как на отдельные активы, а как на интегрированную бизнес-модель — Экосистему. Главная наша цель — стать доверенным помощником и навигатором в меняющемся мире: для человека, бизнеса и государства», — рассказал президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Для человека Сбер — это помощник и навигатор: помогает оптимизировать средства, время, энергию.

Для бизнеса Сбер — партнёр для сохранения и роста бизнеса: растит доходы, сокращает расходы, защищает от рисков, помогает в цифровизации.

Для страны Сбер — поддержка правительства для ускорения экономического роста: способствует благополучию населения, развивает МСБ, ускоряет цифровизацию, трансформирует отрасли, поддерживает образование и науку, помогает экологии и развитию ESG.

В новой стратегии поставлена задача сохранять рентабельность на уровне выше 17% за счет поддержания маржинальности бизнеса и роста комиссионных доходов.

Согласно стратегии, достаточность базового капитала (Common Equity Tier 1) должна находиться на уровне более 12,5%. Уровень дивидендных выплат должен составлять 50% от чистой прибыли.

Амбиции стратегии заключаются также в дисциплине в управлении расходами и стоимостью риска.

Рост бизнеса на нефинансовых рынках должен оставаться на уровне 100% ежегодно.

К концу стратегии доля нефинансовых бизнесов Сбера в доходах Группы должна составить не менее 5%.

Развитие цифровой платформы Platform V остаётся ключевой технологической инвестицией и фундаментальной составляющей стратегии, на которой базируются все планы развития финансового и нефинансового бизнеса Сбера.

Кроме того, в стратегии прописано создание единого (бесшовного) и максимально персонального пути клиента с помощью объединяющих элементов и предложений, а также развитие продуктов благосостояния, помощь клиентам реализовывать их долгосрочные жизненные цели с помощью инвестиционных продуктов, формируя привычку к накоплениям.