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Сбер представил стратегию развития до 2023 года 

Вероника Полынина 2 часа назад
Сбер представил стратегию развития до 2023 года
Фото: РИА Новости
Топ-менеджеры Сбера в ходе двухдневного Investor Day компании представили стратегию развития до 2023 года.

«Стратегия 2023 является логическим продолжением той стратегии, которую мы утвердили три года назад. В новой стратегии мы уделим особое внимание построению лучшего бесшовного клиентского опыта и формированию уникального предложения для клиента. Мы смотрим на наши бизнес-направления не как на отдельные активы, а как на интегрированную бизнес-модель — Экосистему. Главная наша цель — стать доверенным помощником и навигатором в меняющемся мире: для человека, бизнеса и государства», — рассказал президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Для человека Сбер — это помощник и навигатор: помогает оптимизировать средства, время, энергию.
Для бизнеса Сбер — партнёр для сохранения и роста бизнеса: растит доходы, сокращает расходы, защищает от рисков, помогает в цифровизации.
Для страны Сбер — поддержка правительства для ускорения экономического роста: способствует благополучию населения, развивает МСБ, ускоряет цифровизацию, трансформирует отрасли, поддерживает образование и науку, помогает экологии и развитию ESG.
В новой стратегии поставлена задача сохранять рентабельность на уровне выше 17% за счет поддержания маржинальности бизнеса и роста комиссионных доходов.
Согласно стратегии, достаточность базового капитала (Common Equity Tier 1) должна находиться на уровне более 12,5%. Уровень дивидендных выплат должен составлять 50% от чистой прибыли.
Амбиции стратегии заключаются также в дисциплине в управлении расходами и стоимостью риска.
Рост бизнеса на нефинансовых рынках должен оставаться на уровне 100% ежегодно.
К концу стратегии доля нефинансовых бизнесов Сбера в доходах Группы должна составить не менее 5%.
Развитие цифровой платформы Platform V остаётся ключевой технологической инвестицией и фундаментальной составляющей стратегии, на которой базируются все планы развития финансового и нефинансового бизнеса Сбера.
Кроме того, в стратегии прописано создание единого (бесшовного) и максимально персонального пути клиента с помощью объединяющих элементов и предложений, а также развитие продуктов благосостояния, помощь клиентам реализовывать их долгосрочные жизненные цели с помощью инвестиционных продуктов, формируя привычку к накоплениям.

«Наши финансовые результаты говорят сами за себя. В 2018 и 2019 годах мы шли уверенно, но пандемия внесла свои коррективы. Благодаря продвинутой системе риск-менеджмента и быстрой реакции команды мы смогли обеспечить быстрое восстановление финансовых показателей. Мы значительно нарастили достаточность нашего капитала, и это позволило нам выполнить свои обещания по дивидендам — мы достигли планки в 50% и выплатили более одного триллиона рублей дивидендов за три года», — заявил Герман Греф.

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Комментарии
Компании , Герман Греф , Сбербанк России
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