Moderna сделала запрос на использование вакцины от COVID-19 

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Компания Moderna сообщила, что представила американскому регулятору FDA запрос на использование вакцины от COVID.

"Данные Moderna для запроса на экстренное использование (вакцины) mRNA-1273 поданы американской FDA", — сообщила компания в твите.

Вакцина Moderna от коронавируса при первоначальном анализе третьей фазы испытаний показала эффективность в 94,1%, при тяжелых случаях COVID-19 ее эффективность составила 100%, сообщила ранее компания.