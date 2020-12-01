Moderna сделала запрос на использование вакцины от COVID-19 

Компания Moderna сообщила, что представила американскому регулятору FDA запрос на использование вакцины от COVID.
"Данные Moderna для запроса на экстренное использование (вакцины) mRNA-1273 поданы американской FDA", — сообщила компания в твите.
Вакцина Moderna от коронавируса при первоначальном анализе третьей фазы испытаний показала эффективность в 94,1%, при тяжелых случаях COVID-19 ее эффективность составила 100%, сообщила ранее компания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.