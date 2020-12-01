Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.20
$
76.43
91.21
91.41
Прогноз
07.12 – 14.12
$
74.30
88.20
Индексы и котировки Brent
47.69
+0.25 Золото
1792.17
+0.06 РТС
1281.97
–1.57
Динамика валют
EUR / USD
01.12
1.1969
+0.0117
16.11
1.1852
27.11
19.11
05.11

ЦБ выявил крупную финансовую пирамиду 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 1 час назад
ЦБ выявил крупную финансовую пирамиду
Фото: РИА Новости
ЦБ выявил финансовую пирамиду, организованную компанией Antares Limited, которая открыла по стране сеть «консультационных центров». При этом в организации работали менеджеры из ранее нашумевшей финансовый пирамиды «Кэшбери», сообщил глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

«Совсем недавно Читинский суд заблокировал в социальной сети «ВКонтакте» группу, которая рекламировала финансовую пирамиду, действующую из-за рубежа. Это компания Antares Limited. Мошенники работали как через соцсети, так и в офлайне — развернули одновременно несколько «консультационных центров» в 16 регионах по привлечению «инвестиций», — передает ТАСС слова Ляха.

Он добавил, что на работу в компанию привлекались менеджеры, которые раньше участвовали в продвижении рухнувшей финансовой пирамиды «Кэшбери».
По словам Ляха, Банк России после трех лет активной работы по выявлению и устранению недобросовестных профучастников расчистил рынок от мошенничества с так называемыми бинарными опционами.

«Мы расчистили рынок от этих схем. Сейчас их массово не осталось. Надеемся, что и не будет», — сказал он.

Бинарные опционы работают следующим образом: трейдер делает прогноз, как изменится цена актива — упадет или повысится, и если прогноз сделан верно, то опцион принесет прибыль, а если не верно, то, соответственно, убыток.
В ноябре 2018 года Первомайский районный суд Ростова-на-Дону вынес решение о блокировке двух сайтов группы компаний «Кэшбери». По предварительным данным, жертвами финансовой пирамиды стали сотни тысяч человек. Ущерб оценивается от 1 до 3 млрд рублей.
После этого владелец «Кэшбери» Артур Варданян решил открыть еще одну компанию — JDC.
Напомним, в феврале 2019 года Лях сообщил, что после ликвидации финансовой пирамиды «Кэшбери» мошенники продолжают попытки заработать на прежней схеме.
Видео дня. Россияне чаще совершают денежные переводы по номеру телефона
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
У смотрящих за стройкой «Северного потока – 2» норвежцев сдали нервы У смотрящих за стройкой «Северного потока – 2» норвежцев сдали нервы В Нафтогазе допустили судебное разбирательство по поставкам российского газа В Нафтогазе допустили судебное разбирательство по поставкам российского газа Магазин электроники в Москве опечатали из-за COVID-19 у сотрудников Магазин электроники в Москве опечатали из-за COVID-19 у сотрудников
Комментарии
Компании , Валерий Лях , Артур Варданян , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение