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В США готовят крупнейшую сделку года 

Прайм 55 минут назад
В США готовят крупнейшую сделку года
Фото: РИА Новости
Главная сделка 2020 года — сделка по слиянию рейтингового и аналитического агентства S&P Global и информационно-аналитической компании IHS Markit — подготовлена в США.
Об этом сообщает Financial Times.
Как стало известно изданию, в условиях говорится, что S&P Global выкупит 100% акций IHS Markit. Оплата будет произведена за счет собственных долей.
Поясняется, что за каждую бумагу IHS будет отдано 0,28 акции S&P. В итоге, акционеры обеих сторон будут являться собственниками объединенного агентства: владельцы S&P Global получат 68% от капитала объединенной компании.
На новостях о сделке стали расти акции IHS на 5,3%. Котировки S&P — напротив — упали на 0,6%.
Рыночная капитализация компаний равняется $86,8 миллиарда и $32,1 миллиарда соответственно.
Отмечается, что с учетом долга IHS Markit, а также если брать во внимание рыночную стоимость акций обеих компаний, сумма этой сделки может составить $44 миллиарда.
Эта сделка — по слиянию S&P Global и IHS Markit — претендует на то, чтобы стать самой крупной в текущем 2020 году. Главные "конкуренты" в настоящее время это два возможных поглощения. Разработчика процессоров ARM хочет купить компания-производитель материнских плат NVIDIA. Главная телекоммуникационная компания Японии Nippon Telegraph&Telephone хочет поглотить свое дочернее предприятие. Обе эти сделки оцениваются аналитиками в $40 миллиардов.
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Компании , IHS
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