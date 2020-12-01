В Wildberries начались массовые увольнения

IT-специалисты онлайн-маркетплейса Wildberries пожаловались на массовые увольнения. В числе прочих об этом заявила руководитель группы мобильной разработки Татьяна Аверьянова. В пресс-службе Wildberries отрицают подобные обвинения.

По словам Аверьяновой, маркетплейс увольняет сотрудников «целыми командами». При этом людей вынуждают писать заявление об уходе по собственному желанию, лишая компенсации, заявила она, добавив, что новых сотрудников не набирают, а действующим задерживают зарплату. Маркетплейс закрывает пункты выдачи заказов, а оставшиеся не справляются с выросшей нагрузкой, рассказала Аверьянова.

«Моей команде сообщили, что проект закрыт, бюджета на содержание команды нет и все должны написать заявление на увольнение по собственному желанию. Мой проект далеко не первый. Несколько сотрудников мне удалось перевести на другие проекты, но потом стало известно, что эти проекты тоже закрывают или максимально урезают. Тем, кто отказывается писать заявление по собственному желанию и ждёт официального сокращения, просто ничего не отвечают», — написала менеджер.

Она добавила, что с конца сентября Wildberries закрыл несколько проектов. 30 ноября в офисе «увольнялось столько людей, что отдел кадров и бухгалтерия не справлялись с обработкой и выдачей документов», подчеркнула Аверьянова.

«Руководство никогда не делилось с сотрудниками своими планами и стратегией развития (так что мы уже стали думать, что стратегии просто не существует), и в этот раз тоже не делится. Так что мы, как сотрудники, не знаем, что происходит: кризис ли или новый гениальный прорыв», — заявил один из бывших сотрудников Wildberries.

В пресс-службе маркетплейса отрицают массовые сокращения сотрудников. Впрочем, Wildberries подтвердил закрытие нескольких проектов, которые были признаны неуспешными. Это «обычная практика для любого развивающегося бизнеса», заявила представитель компании. Сейчас у Wildberries открыто более 3000 вакансий, добавила она.

Ранее конкурент Wildberries — маркетплейс Ozon — разместил акции в США. Процедура IPO была признана успешной: компания привлекла $990 млн, продав бумаги по $30 за штуку. Инвесторы оценили Ozon в $6,2 млрд