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Максим Калинкин возглавил группу компаний «Газпромбанк Лизинг» 

ТАСС 2 часа назад
Максим Калинкин возглавил «Газпромбанк Лизинг»
Фото: fedleasing.ru
Максим Калинкин назначен генеральным директором группы компаний "Газпромбанк Лизинг", сменив на этой должности Максима Агаджанова, который возглавлял компанию на протяжении 13 лет, сообщается в пресс-релизе организации.

"Максим Калинкин, ранее работавший в должности первого заместителя генерального директора компании, назначен генеральным директором группы компаний "Газпромбанк Лизинг". Максим Агаджанов, занимавший ранее эту должность на протяжении 13 лет, принял решение покинуть компанию", — говорится в сообщении.

Калинкин вступил в должность 21 ноября и принял в управление все направления лизингового бизнеса Газпромбанка.
Комментируя назначение, Калинкин отметил, что несмотря на непростой год, "Газпромбанк Лизинг" по итогам девяти месяцев смог занять лидирующие позиции в ряде сегментов, таких как лизинг легковых автомобилей, авиатехники, морских и речных судов.

"Мы продолжим и дальше закрывать все потребности в финансировании наших клиентов, предоставляя конкурентные продукты и услуги", — цитирует Калинкина пресс-служба компании.

Основным вектором в управлении лизинговым бизнесом новый гендиректор видит в продолжении успешной работы с крупными корпоративными клиентами реального сектора экономики, развитии МСБ, укреплении позиций в автолизинге, а также цифровизации процессов и развитии отношений с государственными ведомствами.
"Газпромбанк Лизинг" входит в группу Газпромбанка и является его уполномоченным партнером по реализации лизинговых проектов на всей территории России. По итогам девяти месяцев 2020 года лизинговый портфель группы "Газпромбанк Лизинг" составил 258,4 млрд рублей. Розничным направлением группы занимаются компании "Газпромбанк Автолизинг" и "Каркаде".
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Компании , Газпромбанк
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