Российские миллиардеры стали еще богаче

Самые богатые граждане России с начала этого года увеличили свое состояние на 486 миллионов долларов. Этому способствовало ноябрьское расширение на мировых фондовых рынках. Об этом сообщает «РИА Новости».
Агентство опирается на результаты исследования
Bloomberg Billionaires Index. Производится расчет индекса на основе стоимости акций организаций.
Самый большие экономические потери понес Вагит Алекперов, совладелец «Лукойла». Отмечается, что за год его состояние упало на $5,67 млрд Пострадал и Геннадий Тимченко, которому принадлежат доли «Новатэка» и «Сибура». Его потери оцениваются в $2,97 млрд
Убытки совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона составили $1,53 млрд Под удар попал и Владимир Потанин, один из владельцев «Норникеля». Его состояние уменьшилось на $409 млн Ранее «Рамблер» сообщал, у кого в период пандемии самые большие зарплаты в России.