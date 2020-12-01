Премьер-министр германской федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг планирует создать специальный фонд по защите климата в целях обхода санкций, выдвинутых США в отношении газопровода "Северный поток — 2". Об этом во вторник сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники.

По ее данным, фонд по защите климата будет призван классифицировать газопровод "Северный поток — 2" в качестве "одного из важнейших компонентов для защиты окружающей среды в Мекленбурге-Передней Померании". Кроме того, создаваемая организация должна служить для успешного завершения проекта. Для решения этой задачи, как указывает издание, фонд намерен создать специализированное коммерческое предприятие, продукты и услуги которого будут служить исключительно в целях завершения строительства "Северного потока — 2". Таким образом, как подчеркивает Bild, компании ФРГ, которым угрожают санкции США, будут взаимодействовать с российской стороной посредством экономических инструментов, предоставляемых фондом.

Вместе с тем, по информации газеты, с технической точки зрения, ни одна компания не будет осуществлять прямого взаимодействия с "Северным потоком — 2". В связи с этим на них не будут распространяться санкции со стороны США.

Ранее во вторник представитель пресс-службы германского Федерального ведомства по судоходству и гидрографии (BSH) заявила корреспонденту ТАСС, что при достройке "Северного потока — 2" будет использоваться трубоукладчик "Академик Черский". При этом в ведомстве напомнили, что решение на этот счет принимает оператор Nord Stream AG, а не BSH. Однако в пресс-службе оператора не подтвердили, что выбор судна-трубоукладчика подтвержден, это будет сделано позже.

Оператор Nord Stream 2 AG вечером 28 ноября заявил, что строительство газопровода будет возобновлено в декабре после годичной паузы. Укладку трубопровода планируется вести с использованием судна с якорным позиционированием в исключительной экономической зоне Германии. Из извещения мореплавателям, опубликованного государственным управлением водными путями и судоходства в Штральзунде, следует, что оператор Nord Stream 2 AG может начать укладку оставшегося участка трубопровода 5 декабря и до конца года завершить работы в исключительной экономической зоне Германии.

Санкции США

4 июня республиканцы внесли на рассмотрение Сената Конгресса США законопроект о расширении санкций в отношении "Северного потока — 2". Как отмечала пресс-служба одного из авторов инициативы, документ "уточняет и расширяет санкции в рамках закона об обеспечении энергетической безопасности Европы" и направлен на то, чтобы помешать завершению строительства газопровода.

В Германии подвергли резкой критике планы расширения санкций против проекта. Ранее госсекретарь США Майкл Помпео сообщил журналистам, что американское внешнеполитическое ведомство включит "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" в проекты, подпадающие под действие закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Документ был принят в США в 2017 году, он предусматривает применение правительством США ограничительных мер в отношении тех государств, которые заключают с Россией крупные контракты на закупку у нее оружия и военной техники.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток — 2" построен на 93%. Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда.