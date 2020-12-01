Сбер вернул на экраны Жоржа Милославского 

Лицом новогодней рекламной кампании Сбера станет Жорж Милославский — персонаж фильма «Иван Васильевич меняет профессию», сыгранный всенародно любимым актером Леонидом Куравлевым , и первый бренд-амбассадор банка — еще в 1973 году он призывал: «Храните деньги в сберегательной кассе».

По сюжету, Жорж Милославский оказывается в 2020 году и узнает, что теперь Сбер — больше чем банк, не просто финансовая компания, а технологический гигант.

Возвращение любимого персонажа на экраны стало возможным благодаря технологиям искусственного интеллекта. Помимо воссоздания внешности киногероя, создателям ролика необходимо было синтезировать его голос. Эту задачу взяли на себя специалисты Группы ЦРТ, входящей в экосистему Сбера.

Обычно для качественного синтеза речи с помощью технологии TTS (text-to-speech) требуется не менее 20 часов речи диктора, записанной в студии по определенному текстовому шаблону. В случае с голосом Леонида Куравлева в распоряжении специалистов ЦРТ оказалось лишь около четырех минут подходящей для работы речи актера из фильмов 1970-х годов: «Глубокие родственники», «Суета сует», «Не может быть» и «Иван Васильевич меняет профессию». Эти аудиодорожки легли в основу обучения системы TTS и синтеза речи.

«Учитывая задачи и сроки этого проекта, мы пошли нестандартным путем: собрали данные для обучения TTS из фрагментов фильмов, построили фонемную транскрипцию, выровняли со звуковой дорожкой, очистили данные от постороннего шума. Затем имеющуюся модель, обученную на большом экспрессивном наборе данных, обучили говорить новым голосом, сделали голос эмоциональным, похожим на нашего героя. Так, с помощью нейросетей всего по четырем минутам речи нам удалось воссоздать голос 50-летней давности», — рассказал генеральный директор Группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский.

Для того, чтобы отличать синтезированный голос от живой человеческой речи, в ЦРТ разрабатывают специальные системы детектирования, которые способны определить искусственность голоса. Они позволят защититься от хакеров и безопасно использовать TTS в коммерческих проектах компании.

В результате кропотливой работы специалистов Жорж Милославский побывал на концерте NILETTO, познакомился с новыми сервисами Сбера, а также подарил зрителям радость и веру в новогоднее чудо, ведь такие необычные волшебные истории обычно случаются в канун самого любимого праздника — Нового года.