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Для российских самолетов Superjet возник дефицит деталей из США 

Ura.Ru 2 часа назад
Для самолетов Superjet в РФ возник дефицит деталей из США
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Сбои в поставках импортных комплектующих возникли у производителя самолетов Superjet 100 (SSJ100) Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех»). Еще в начале года у предприятия начались перебои с поставкой продукции американской компании Honeywell.
Honeywell поставляет для SSJ100 бортовое радиоэлектронное оборудование. Как рассказал источник «Известий», близкий к ОАК, перебои с поставками деталей существуют почти год. «Сегодня уже сложно разобраться, кто находится под санкциями, а кто нет и какие последствия грозят иностранной компании, осуществившей поставку. В этой ситуации иностранным партнерам легче приостановить поставки оборудования», — рассказал собеседник газеты. При этом в ОАК отмечают, что зарубежные поставщики программы SSJ100 не отказываются от сотрудничества. Просто появились проблемы, связанные с «переоформлением ряда документов».
Частично проблему ремонта самолетов, которые уже находятся в эксплуатации, решить удалось: один из российских авиаперевозчиков самостоятельно закупает оборудование у производителей, минуя ОАК. При этом поставлять запчасти производителю он не может из-за санкционных рисков.
Гендиректор Infomost Борис Рыбак предлагает решить проблему двумя способами: закупать бортовое радиоэлектронное оборудование не напрямую у производителя, а у крупных международных компаний, специализирующихся на техобслуживании или же приобретать альтернативное оборудование у европейских производителей. «На складах по всему миру такого оборудования достаточно, его вполне хватит для мелкосерийного производства самолетов SSJ100», — считает эксперт.
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Комментарии 69
Компании , Борис Рыбак , Ростех , ОАК , газета "Известия"
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