Для самолетов Superjet в РФ возник дефицит деталей из США

Сбои в поставках импортных комплектующих возникли у производителя самолетов Superjet 100 (SSJ100) Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех» ). Еще в начале года у предприятия начались перебои с поставкой продукции американской компании Honeywell.

Honeywell поставляет для SSJ100 бортовое радиоэлектронное оборудование. Как рассказал источник « Известий », близкий к ОАК, перебои с поставками деталей существуют почти год. «Сегодня уже сложно разобраться, кто находится под санкциями, а кто нет и какие последствия грозят иностранной компании, осуществившей поставку. В этой ситуации иностранным партнерам легче приостановить поставки оборудования», — рассказал собеседник газеты. При этом в ОАК отмечают, что зарубежные поставщики программы SSJ100 не отказываются от сотрудничества. Просто появились проблемы, связанные с «переоформлением ряда документов».

Частично проблему ремонта самолетов, которые уже находятся в эксплуатации, решить удалось: один из российских авиаперевозчиков самостоятельно закупает оборудование у производителей, минуя ОАК. При этом поставлять запчасти производителю он не может из-за санкционных рисков.