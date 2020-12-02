Банки объявили рекордное сокращение штата

Мировые банки в текущем году объявили максимальное число сокращений сотрудников за пять лет, поскольку пандемия усиливает давление на бизнес, пишет агентство Блумберг со ссылкой на собственные подсчеты.

Последними из объявивших о сокращениях штата банками стали нидерландский ABN Amro Bank и испанский Banco de Sabadell — на двоих они планируют уволить 4,6 тысячи человек. В результате, по данным агентства, общее количество запланированных сокращений сотрудников банков в мире в текущем году достигло 85,54 тысячи.

"Это максимум с 2015 года, когда серьезная реорганизация нескольких крупных кредитных организаций потребовала сокращения 91 448 должностей", — отмечается в сообщении. В 2019 году банки объявили о сокращении 79,5 тысячи сотрудников.

Основные сокращения штата в текущем году коснулись кредитных организаций Европы, за ними следуют банки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и Северной Америки. Так, европейские банки, по оценкам агентства, объявили о сокращении 68,82 тысячи рабочих мест, в АТР — 9,33 тысячи человек, в Северной Америке — 5,96 тысячи человек. Менее всего затронуты были сотрудники банков Латинской Америки и Африки.

В то же время, согласно проведенному в ноябре опросу РИА Новости, российские банки не планируют сокращения персонала и сети офисов в следующем году, напротив, некоторые игроки собираются расширять свое присутствие и увеличить штат.