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Маск призвал готовиться к обвалу акций Tesla 

Лера Букина 55 минут назад
Маск призвал готовиться к обвалу акций Tesla
Фото: Reuters
Гендиректор Tesla Илон Маск опасается падения акций компании. Он оповестил своих сотрудников о том, что сейчас нужно делать акцент на извлечении прибыли, пишет РБК.

«Если посмотреть на нашу фактическую прибыльность, то она очень низкая — около 1% за прошедший год. Инвесторы надеются на нашу будущую прибыль, и если они решат, что мы не сможем ее получить, наши акции сразу же рухнут — как суфле от удара кувалдой», — предупредил Маск.

Также он отметил важность в экономии денежных средств. В планах Tesla запустить продажи доступного для людей электромобиля.
Сегодня акции компании значительно растут — в ноябре стоимость компании выросла на $100 млрд
Ранее «Рамблер» сообщал, что Илон Маск анонсировал выпуск нового электромобиля для европейских стран.
Видео дня. Российская валюта укрепляется по отношению к доллару
Компании , Рынки , Илон Маск
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