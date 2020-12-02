Маск призвал готовиться к обвалу акций Tesla 

«Если посмотреть на нашу фактическую прибыльность, то она очень низкая — около 1% за прошедший год. Инвесторы надеются на нашу будущую прибыль, и если они решат, что мы не сможем ее получить, наши акции сразу же рухнут — как суфле от удара кувалдой», — предупредил Маск.