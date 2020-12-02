Маск призвал готовиться к обвалу акций Tesla 

Гендиректор Tesla Илон Маск опасается падения акций компании. Он оповестил своих сотрудников о том, что сейчас нужно делать акцент на извлечении прибыли, пишет РБК.
«Если посмотреть на нашу фактическую прибыльность, то она очень низкая — около 1% за прошедший год. Инвесторы надеются на нашу будущую прибыль, и если они решат, что мы не сможем ее получить, наши акции сразу же рухнут — как суфле от удара кувалдой», — предупредил Маск.
Также он отметил важность в экономии денежных средств. В планах Tesla запустить продажи доступного для людей электромобиля.
Сегодня акции компании значительно растут — в ноябре стоимость компании выросла на $100 млрд
Ранее «Рамблер» сообщал, что Илон Маск анонсировал выпуск нового электромобиля для европейских стран.