Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
74.80
90.90
90.27
Прогноз
07.12 – 14.12
$
74.30
88.20
Индексы и котировки Brent
49.71
–0.10 Золото
1840.73
+0.11 РТС
1335.44
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
04.12
1.2151
+0.0272
19.11
1.1879
01.12
23.11
09.11

ЦБ отозвал лицензию у «Евроазиатского инвестиционного банка» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 35 минут назад
ЦБ отозвал лицензию у московского банка
Фото: РИА Новости
Банк России с 4 декабря отозвал лицензию у «Евроазиатского инвестиционного банка», сообщает пресс-служба регулятора.
В сообщении на сайте ЦБ говорится, что была отозвана лицензия «на осуществление банковских операций у коммерческого банка „Евроазиатский инвестиционный банк“ (…) По величине активов кредитная организация занимала 312 место в банковской системе России».
Такое решение было принято в связи с тем, что банк «нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры».
Отмечается, что с 2017 года «Евроазиатский инвестиционный банк преимущественно убыточен».

«Представленный кредитной организацией по требованию надзорного органа план восстановления финансовой устойчивости неоднократно направлялся на доработку в связи с тем, что предусмотренные им мероприятия признавались недостаточными и нереализуемыми. В связи с неудовлетворительным качеством управления у «Евроазиатского инвестиционного банка» возникли основания для прекращения права на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц», — сообщили в ЦБ.

Указывая, что при учете вовлеченности основного бенефициара кредитной организации и подконтрольных ему компаний «в судебные разбирательства, а также потенциальный рост убытков, перспектива дальнейшей деятельности „Евроазиатского инвестиционного банка“ отсутствовала».
В учреждение назначена временная администрация ЦБ, «которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора». Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.
«Евроазиатский инвестиционный банк» является участником системы страхования вкладов, потому «суммы вкладов будут возвращены вкладчикам6 в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам), за исключением случаев, определенных главой 2.1 Федерального закона „О страховании вкладов в банках России“.
Ранее ЦБ отозвал лицензию у национальной страховой группы „Росэнерго“.
Видео дня. Эксперты рассказали о подорожании повседневных товаров в РФ
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
ЦБ отозвал лицензию у национальной страховой группы «Росэнерго» ЦБ отозвал лицензию у национальной страховой группы «Росэнерго» Минченко объяснил решение заменить Чубайса на Куликова Минченко объяснил решение заменить Чубайса на Куликова США признали неспособность заморозить «Северный поток – 2» США признали неспособность заморозить «Северный поток – 2»
Комментарии
Компании , Экономика , Евроазиатский инвестиционный банк , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение