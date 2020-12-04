ЦБ отозвал лицензию у московского банка

В сообщении на сайте ЦБ говорится, что была отозвана лицензия «на осуществление банковских операций у коммерческого банка „Евроазиатский инвестиционный банк“ (…) По величине активов кредитная организация занимала 312 место в банковской системе России».

Такое решение было принято в связи с тем, что банк «нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры».

Отмечается, что с 2017 года «Евроазиатский инвестиционный банк преимущественно убыточен».

«Представленный кредитной организацией по требованию надзорного органа план восстановления финансовой устойчивости неоднократно направлялся на доработку в связи с тем, что предусмотренные им мероприятия признавались недостаточными и нереализуемыми. В связи с неудовлетворительным качеством управления у «Евроазиатского инвестиционного банка» возникли основания для прекращения права на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц», — сообщили в ЦБ.

Указывая, что при учете вовлеченности основного бенефициара кредитной организации и подконтрольных ему компаний «в судебные разбирательства, а также потенциальный рост убытков, перспектива дальнейшей деятельности „Евроазиатского инвестиционного банка“ отсутствовала».

В учреждение назначена временная администрация ЦБ, «которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора». Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

«Евроазиатский инвестиционный банк» является участником системы страхования вкладов, потому «суммы вкладов будут возвращены вкладчикам6 в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам), за исключением случаев, определенных главой 2.1 Федерального закона „О страховании вкладов в банках России“.

Ранее ЦБ отозвал лицензию у национальной страховой группы „Росэнерго“.