Чубайса досрочно уволили из «Роснано»

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«Правительство рекомендовало первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова на пост председателя правления УК «Роснано», — говорится в сообщении.

Документ подписан вице-премьером Дмитрием Чернышенко . Одновременно он предписывает голосовать за досрочное прекращение полномочий Чубайса.

Как отметил российский лидер, нанотехнологии являются одним из ключевых направлений развития для всей мировой экономики.