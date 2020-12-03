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Правительство предписало снять Чубайса с поста главы «Роснано» 

RT на русском и ещё 20 1 час назад
Чубайса досрочно уволили из «Роснано»
Фото: РИА Новости
Правительство России предписало досрочно снять Анатолия Чубайса с поста главы «Роснано» и назначить вместо него на пять лет Сергея Куликова. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

«Правительство рекомендовало первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова на пост председателя правления УК «Роснано», — говорится в сообщении.

Документ подписан вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Одновременно он предписывает голосовать за досрочное прекращение полномочий Чубайса.
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Компании , Сергей Куликов , Анатолий Чубайс , Дмитрий Чернышенко , Владимир Путин , Роснано , ООН , Правительство РФ , Военно-промышленная комиссия
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