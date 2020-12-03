«России объявлена война»

Иностранные государства объявили России "юридическую войну", заявил глава Минюста Константин Чуйченко . По его словам, необходимо не только обороняться, но и вести наступление. Министр также рассказал о самом крупном деле против Москвы.

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Обстановка в правовой сфере в мире очень тяжелая и непростая, заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Его слова передает телеканал «Россия 24».

«Действительно, России фактически объявлена юридическая война. И Россия должна адекватно защищаться, а иногда и наступать на этом направлении», — сообщил чиновник.

По словам министра, дело бывших акционеров ЮКОСа — самое крупное дело против РФ, открытое в иностранных судах. Истцы требуют взыскать более $50 млрд, ответчик — Российская Федерация — обжаловал решение суда.

Жалоба РФ на решение Апелляционного суда Гааги (Нидерланды) будет рассмотрена уже в следующем году. «Наша позиция подготовлена, но, тем не менее, подготовка продолжается», — отметил министр.

По его словам, суть российской позиции в неправомочности арбитража — поскольку договор Энергетической хартии, на основании которого принято решение, не был ратифицирован. Однако он находится в режиме временного применения.

«Только российский парламент мог согласиться и вынести решение в виде ратификации, согласиться с тем, что в случае нарушения Россией каких-либо обязательств должен расследовать арбитраж», — подчеркнул Чуйченко.

Это — не что иное, как поражение института парламентаризма «в некотором смысле», добавил он. Кроме того, решение суда о взыскании $50 млрд с РФ представляет собой поражение теории разделения властей.

Напомним, в 2014 году международный арбитраж при гаагском суде после 10 лет рассмотрения дела обязал РФ выплатить бывшим акционерам ЮКОСа огромную сумму.

Истцами выступают компании Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum. По мнению судей, действия властей РФ в отношении ЮКОСа нарушали договор Энергетической хартии — Россия подписала его, но ратификация так и не была проведена.

Окружной суд Гааги после обжалования встал на сторону РФ — в 2016 году со страны были сняты обязательства по выплате $50 млрд. Однако вышестоящая инстанция в феврале 2020 года отменила вердикт, восстановив первоначальное решение. После этого Москва подала кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов.

При этом Апелляционный суд Гааги, накладывая штраф, руководствовался в том числе договором о присоединении Крыма. В Гааге посчитали Договор о принятии Крыма в состав РФ от 2014 года показателем того, что Россия использует механизм временного применения международных договоров во всей их целостности. Этим аргументом суд руководствовался при вынесении решения в пользу бывших акционеров ЮКОСа. По мнению суда, российская сторона в данном конфликте отстаивает позицию, которую сама же якобы не соблюдает в рамках других международных договоров.

В конце ноября Федеральный суд американского округа Колумбия удовлетворил ходатайство России о приостановке судебного разбирательства, по которому бывшие акционеры ЮКОСа хотят взыскать с РФ $50 млрд.