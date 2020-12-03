Эксперт объяснил решение заменить Чубайса на Куликова

Говоря о дальнейших перспективах Чубайса, собеседник подчеркнул: «Анатолий Борисович не пропадает». «Он человек известный и авторитетный, особенно в бизнес-среде. Также у него есть хорошие международные связи. Потому, я думаю, в будущем он найдет себе какую-то новую позицию», – спрогнозировал политолог.