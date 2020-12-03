Эксперт объяснил решение заменить Чубайса на Куликова

«Анатолий Чубайс довольно долгое время находится на позиции главы Роснано и было бы логичным попробовать влить туда свежую кровь», – сказал политолог Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
«Что касается Сергея Куликова и его сильных сторон – он выходец из команды гендиректора корпорации «Ростех» Сергея Чемезова и является представителем нового поколения так называемых молодых управленцев. Кроме того, Куликов достаточно опытный человек и находится в хороших отношениях с администрацией президента», – рассказал Минченко.