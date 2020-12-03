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Чубайс покинул Роснано под песню «Есть только миг» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 21 3 часа назад
Чубайс покинул Роснано под песню «Есть только миг»
Фото: РИА Новости
Госкорпорация Роснано опубликовала видеозапись с уходящим из дверей учреждения главой компании Анатолием Чубайсом, глава корпорации покинул здание под песню «Есть только миг».
На видео, опубликованном в группе Роснано во «ВКонтакте», опубликован видеоролик, на котором Чубайс проходит по дочерним предприятиям госкорпорации. Видеоряд проходит под песню Александра Зацепина «Есть только миг».
В среду президент Владимир Путин предложил первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии и бывшему топ-менеджеру Ростеха Сергею Куликову возглавить Роснано. В четверг правительство утвердило директиву для избрания Куликова главой Роснано на пять лет вместо Анатолия Чубайса. Сам Чубайс в четверг сообщил, что 3 декабря — его последний день работы в компании.
Политолог Евгений Минченко заявил газете ВЗГЛЯД, что «Куликов — опытный человек и является представителем нового поколения „молодых управленцев“. А Чубайс не пропадет» и «в будущем он найдет себе какую-то новую позицию».
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Комментарии
Компании , Сергей Куликов , Анатолий Чубайс , Евгений Минченко , Владимир Путин , Роснано , Ростех , Военно-промышленная комиссия , Деловая газета "Взгляд"
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