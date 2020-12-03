Чубайс ушел из большого нано 

Анатолий Чубайс , являющийся, возможно, самым известным российским реформатором и, по его собственному признанию, самой непопулярной политической фигурой, покидает компанию "Роснано" , которая теперь станет частью нового инвестиционного блока на базе ВЭБ.РФ.

Пресс-служба Белого дома ранее в четверг сообщила об утверждении директивы для досрочного прекращения полномочий Чубайса. Чуть позже он сам на IX Конгрессе предприятий наноиндустрии сообщил, что сегодня последний день его работы в "Роснано". Вопрос о продолжении карьеры Чубайса пока открыт.

Автор российской программы приватизации 1991-1994 годов, а затем — и реформы электроэнергетики, которому в июне исполнилось 65 лет, был главным российским нанотехнологом на протяжении 12 лет. В сентябре 2008 года тогдашний президент Дмитрий Медведев назначил его генеральным директором Российской корпорации нанотехнологий, а после преобразования госкорпорации и разделения функций акционерного общества и управляющей компании в 2013 году — председателем правления УК "Роснано".

ВИНОВАТ ЛИ ЧУБАЙС?

В 1990-х Чубайс был одним из лидеров реформаторов России. В 1991 году он вошел в правительство Егора Гайдара и занял пост председателя Комитета по управлению государственным имуществом, где реализовывал идею так называемой "ваучерной" приватизации. В рамках это программы все активы в стране были оценены в 140 миллиардов рублей, и каждый гражданин получил частицу национального богатства — ваучер номинальной стоимостью 10 тысяч рублей. Люди могли обменять их на акции своих предприятий или вложить в паевые фонды.

Программа достигла цели — в России появился класс частных собственников, но большинство простых граждан чувствовали себя обманутым. Эта и другие тогдашние реформы вызывали противоречивые оценки, которые привели к появлению крылатой фразы "во всем виноват Чубайс". Она прозвучала в эфире программы "Куклы" на телеканале НТВ. Там обыгрывалось увольнение Чубайса с должности первого вице-премьера, когда ему вменили невыполнение ряда поручений президента Бориса Ельцина

Сам Чубайс позднее, комментируя эту фразу, признал, что в 90-е годы миллионы россиян переживали "тяжелейший период".

"В этом смысле человеку нужно, чтобы кто-то был виноват", — сказал он, отметив, что так устроены все люди.

Он назвал "очевидной правдой" то, что у него высокий отрицательный рейтинг, и некоторые, по его мнению, этим пользуются в политических целях.

Чубайс также говорил, что не хотел бы быть на месте "виновного", но смирился с этим.

"Сложилось, что это я. Я попал куда-то, знаете, туда уже, в район Бабы Яги и Кощея Бессмертного. Ну, сложилось — значит, сложилось", — вспоминал он.

СУДЬБА НЕФТЯНОЙ ЛОШАДИ

В апреле 1998 года Чубайс встал во главе реформ в российской электроэнергетике: он был назначен председателем правления РАО "ЕЭС России". Отрасль тогда находилась в кризисном состоянии и отчаянно нуждалась в инвестициях. Чубайс инициировал реструктуризацию холдинга и вывод из его структуры электростанций, организаций по продаже электроэнергии, продав большую часть их акций частным инвесторам.

В результате публичных размещений акций генерирующих компаний в 2007-2008 годах в отрасль удалось привлечь почти триллион рублей инвестиций, которые позволили ввести новые объекты. Через 10 лет, в июле 2008 года, РАО ЕЭС было ликвидировано.

При этом уже тогда Чубайс декларировал приверженность "зеленой энергетике", призывая развивать возобновляемые источники энергии.

"Россия — страна холодная, но не темная во всех смыслах этого слова. В этом смысле природный российский потенциал по солнцу очень значительный. Он далеко не исчерпывается только одними южными регионами", — отмечал он.

В этом же контексте Чубайс много раз говорил о необходимости сокращать долю нефтегазовой отрасли в ВВП страны, став автором афоризма о "дохлой лошади". В мае этого года он в очередной раз заявил, что России надо "слезть с нефтяной иглы", добавив поговорку: "если лошадь сдохла, с нее надо слезать".

Эта фраза вызвала широкий общественный резонанс, и позднее Чубайсу пришлось несколько раз объяснять ее. В последний раз он возвращался к этой теме совсем недавно — в середине ноября. Фраза не означает, что надо закрывать нефтяные месторождения, но нужно как можно раньше "сделать поворот" в сторону новых источников энергии и завершить "каменный век" углеводородов, пояснил он тогда.

БУДУЩЕЕ ЗА НАНО

Осенью 2008 года Чубайс стал генеральным директором Российской корпорации нанотехнологий — и снова занялся реформами. В марте 2011 года под его руководством ГК "Роснанотех" была преобразована в ОАО "Роснано", а еще через два года функции акционерного общества и управляющей копании внутри этой структуры были разделены, и Чубайс стал главой УК "Роснано".

Согласно принятой тогда стратегии, управляющая компания должны была стать частной — однако эта последняя реформа так и не была реализована.

В компании отмечают, что за время руководства Чубайса "Роснано" стало лидером российской возобновляемой энергетики. По итогам 2018 года "Роснано" получило рекордную чистую прибыль по МСФО в 5,636 миллиарда рублей после убытка годом ранее. Однако 2019 год снова закончился для "Роснано" с убытком, который составил 16,5 миллиарда рублей. В компании это объясняли влиянием курсовых валютных колебаний.

При этом Счетная палата критиковала "Роснано" за низкую эффективность ее инвестиций при высоком уровне оплаты топ-менеджмента. Аудиторы ссылались на данные отчетности компании, согласно которым ее основной финансовый результат — это проценты по банковским депозитам и изменения курса рубля, а не вложения в развитие нанотехнологий.

Сам Чубайс в четверг на своем последнем публичном выступлении в качестве главы "Роснано" заявил, что считает свою миссию выполненной, и ему не стыдно за годы своей работы в компании, хотя, "конечно, что-то не получалось".

"Нам не стыдно посмотреть на то, что сделано. Мы добросовестно выполнили ту миссию, которую на себя взвалили", — сказал он.

"Вам всем спасибо большое за один из самых интересных проектов в моей жизни. И удачи. Не спускайте!" — напутствовал Чубайс своих бывших коллег и подчиненных.