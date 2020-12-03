Чубайс ушел из большого нано 

Анатолий Чубайс, являющийся, возможно, самым известным российским реформатором и, по его собственному признанию, самой непопулярной политической фигурой, покидает компанию "Роснано", которая теперь станет частью нового инвестиционного блока на базе ВЭБ.РФ.
Пресс-служба Белого дома ранее в четверг сообщила об утверждении директивы для досрочного прекращения полномочий Чубайса. Чуть позже он сам на IX Конгрессе предприятий наноиндустрии сообщил, что сегодня последний день его работы в "Роснано". Вопрос о продолжении карьеры Чубайса пока открыт.
Автор российской программы приватизации 1991-1994 годов, а затем — и реформы электроэнергетики, которому в июне исполнилось 65 лет, был главным российским нанотехнологом на протяжении 12 лет. В сентябре 2008 года тогдашний президент Дмитрий Медведев назначил его генеральным директором Российской корпорации нанотехнологий, а после преобразования госкорпорации и разделения функций акционерного общества и управляющей компании в 2013 году — председателем правления УК "Роснано".
До этого Чубайс в разные годы занимал должности первого зампредседателя исполкома Ленсовета, председателя Госкомитета РФ по управлению государственным имуществом, управляющего от РФ во Всемирном банке и Международном валютном фонде. Помимо этого, он занимал посты первого вице-премьера и министра финансов РФ, руководителя администрации президента РФ, а также главы РАО "ЕЭС России".
ВИНОВАТ ЛИ ЧУБАЙС?
В 1990-х Чубайс был одним из лидеров реформаторов России. В 1991 году он вошел в правительство Егора Гайдара и занял пост председателя Комитета по управлению государственным имуществом, где реализовывал идею так называемой "ваучерной" приватизации. В рамках это программы все активы в стране были оценены в 140 миллиардов рублей, и каждый гражданин получил частицу национального богатства — ваучер номинальной стоимостью 10 тысяч рублей. Люди могли обменять их на акции своих предприятий или вложить в паевые фонды.
Программа достигла цели — в России появился класс частных собственников, но большинство простых граждан чувствовали себя обманутым. Эта и другие тогдашние реформы вызывали противоречивые оценки, которые привели к появлению крылатой фразы "во всем виноват Чубайс". Она прозвучала в эфире программы "Куклы" на телеканале НТВ. Там обыгрывалось увольнение Чубайса с должности первого вице-премьера, когда ему вменили невыполнение ряда поручений президента Бориса Ельцина.
Сам Чубайс позднее, комментируя эту фразу, признал, что в 90-е годы миллионы россиян переживали "тяжелейший период".
"В этом смысле человеку нужно, чтобы кто-то был виноват", — сказал он, отметив, что так устроены все люди.
Он назвал "очевидной правдой" то, что у него высокий отрицательный рейтинг, и некоторые, по его мнению, этим пользуются в политических целях.
Чубайс также говорил, что не хотел бы быть на месте "виновного", но смирился с этим.
"Сложилось, что это я. Я попал куда-то, знаете, туда уже, в район Бабы Яги и Кощея Бессмертного. Ну, сложилось — значит, сложилось", — вспоминал он.
СУДЬБА НЕФТЯНОЙ ЛОШАДИ
В апреле 1998 года Чубайс встал во главе реформ в российской электроэнергетике: он был назначен председателем правления РАО "ЕЭС России". Отрасль тогда находилась в кризисном состоянии и отчаянно нуждалась в инвестициях. Чубайс инициировал реструктуризацию холдинга и вывод из его структуры электростанций, организаций по продаже электроэнергии, продав большую часть их акций частным инвесторам.
В результате публичных размещений акций генерирующих компаний в 2007-2008 годах в отрасль удалось привлечь почти триллион рублей инвестиций, которые позволили ввести новые объекты. Через 10 лет, в июле 2008 года, РАО ЕЭС было ликвидировано.
При этом уже тогда Чубайс декларировал приверженность "зеленой энергетике", призывая развивать возобновляемые источники энергии.
"Россия — страна холодная, но не темная во всех смыслах этого слова. В этом смысле природный российский потенциал по солнцу очень значительный. Он далеко не исчерпывается только одними южными регионами", — отмечал он.
В этом же контексте Чубайс много раз говорил о необходимости сокращать долю нефтегазовой отрасли в ВВП страны, став автором афоризма о "дохлой лошади". В мае этого года он в очередной раз заявил, что России надо "слезть с нефтяной иглы", добавив поговорку: "если лошадь сдохла, с нее надо слезать".
Эта фраза вызвала широкий общественный резонанс, и позднее Чубайсу пришлось несколько раз объяснять ее. В последний раз он возвращался к этой теме совсем недавно — в середине ноября. Фраза не означает, что надо закрывать нефтяные месторождения, но нужно как можно раньше "сделать поворот" в сторону новых источников энергии и завершить "каменный век" углеводородов, пояснил он тогда.
БУДУЩЕЕ ЗА НАНО
Осенью 2008 года Чубайс стал генеральным директором Российской корпорации нанотехнологий — и снова занялся реформами. В марте 2011 года под его руководством ГК "Роснанотех" была преобразована в ОАО "Роснано", а еще через два года функции акционерного общества и управляющей копании внутри этой структуры были разделены, и Чубайс стал главой УК "Роснано".
Согласно принятой тогда стратегии, управляющая компания должны была стать частной — однако эта последняя реформа так и не была реализована.
В компании отмечают, что за время руководства Чубайса "Роснано" стало лидером российской возобновляемой энергетики. По итогам 2018 года "Роснано" получило рекордную чистую прибыль по МСФО в 5,636 миллиарда рублей после убытка годом ранее. Однако 2019 год снова закончился для "Роснано" с убытком, который составил 16,5 миллиарда рублей. В компании это объясняли влиянием курсовых валютных колебаний.
При этом Счетная палата критиковала "Роснано" за низкую эффективность ее инвестиций при высоком уровне оплаты топ-менеджмента. Аудиторы ссылались на данные отчетности компании, согласно которым ее основной финансовый результат — это проценты по банковским депозитам и изменения курса рубля, а не вложения в развитие нанотехнологий.
Сам Чубайс в четверг на своем последнем публичном выступлении в качестве главы "Роснано" заявил, что считает свою миссию выполненной, и ему не стыдно за годы своей работы в компании, хотя, "конечно, что-то не получалось".
"Нам не стыдно посмотреть на то, что сделано. Мы добросовестно выполнили ту миссию, которую на себя взвалили", — сказал он.
"Вам всем спасибо большое за один из самых интересных проектов в моей жизни. И удачи. Не спускайте!" — напутствовал Чубайс своих бывших коллег и подчиненных.