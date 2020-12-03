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Назван срок ликвидации «Укроборонпрома» 

Украина.ру 2 часа назад
«Укроборонпром» ликвидируют
Фото: ukroboronprom.com.ua
В 2021 году государственный концерн «Укроборонпром» прекратит свое существование, сказал новый глава госконцерна Юрий Гусев 3 декабря на пресс-конференции в Киеве.
Глава госкомпании сообщил, что ее ликвидация производится по поручению президента Владимира Зеленского.

«В следующем году "Укроборонпром" прекратит свое существование. Будут созданы новые холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления, прозрачности, чтобы не допустить каких-либо коррупционных или иных рисков», — подчеркнул Гусев.

По его словам, планируется создать холдинг «Оборонительные системы Украины», который будет контролировать авиаремонт, бронетехнику, высокоточное вооружение, радарные и морские системы, и «Аэрокосмический холдинг», в ведение которого перейдут авиастроение, аэрокосмические компоненты и космические системы.
«Корпоративная структура нового холдинга будет предусматривать существование набсовета, отдельных холдингов по направлениям», — пояснил Гусев.
По его словам, Зеленский ожидает принятия первых решений по реализации программы через 6-9 месяцев.
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Комментарии
Компании , Юрий Гусев , Владимир Зеленский , Укроборонпром
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