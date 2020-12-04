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ЦБ отозвал лицензию у крупного страховщика 

Прайм и ещё 11 1 час назад
ЦБ отозвал лицензию у крупного страховщика
Фото: РИА Новости
Центральный Банк России отозвал лицензию на осуществление страхования у общества с ограниченной ответственностью "Национальная страховая группа — "Росэнерго", соответствующий приказ опубликован на сайте банка.
Ранее Банк России сообщил о приостановке ряда лицензий страховщика, в том числе на ОСАГО, и о назначении временной администрации.

"Отозвать лицензии от 23.10.2015 СЛ № 3295 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни; от 23.10.2015 СИ № 3295 на осуществление добровольного имущественного страхования; от 23.10.2015 ОС № 3295-03 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств общества с ограниченной ответственностью "Национальная страховая группа — "Росэнерго", — говорится в сообщении.

Решение принято в связи с нарушением более чем на 20% минимально допустимого значения нормативного соотношения капитала и принятых обязательств, установленного Банком России в соответствии с законом РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации".
Добавляется, что временная администрация, назначенная приказом Банка России, выявила существенное расхождение фактического остатка наличных денежных средств с данными бухгалтерского учета страховой организации. По фактам нарушений Банк России направит обращение в правоохранительные органы.
Отмечается, что компания обязана исполнить обязательства по договорам страхования, в том числе произвести выплаты по наступившим страховым случаям.
"Национальная страховая группа "Росэнерго" входит в холдинг "Росэнерго". По итогам прошлого года страховщик занял 30-е место среди всех российских страховщиков по уровню сборов — уровень его премий достиг 7,89 миллиарда рублей.
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Компании , МВД , Центральный банк России
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