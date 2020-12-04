«Северный поток 2» ждет опасность страшнее Байдена

В конгрессе США наконец договорились о расширении санкций по "Северному потоку 2". Две версии — от сената и палаты представителей — превратились в одну и вошли в одобренный обеими палатами законопроект об оборонном бюджете на 2021 финансовый год. При этом в документ внесли поправки о том, что санкции может снять президент США, исходя из национальных интересов.

ПОСЛЕДНИЙ ПОДАРОК ТРАМПА

Действующий глава государства Дональд Трамп действительно уже пригрозил заблокировать документ. Он объяснил это несогласием с тем, что сенаторы проигнорировали внесенные им изменения по деятельности соцсетей. Исходя из этого, вряд ли можно предположить, что именно "Северный поток 2" интересовал уходящего главу государства — речь идет лишь о совпадении, считают опрошенные "Прайм" эксперты.

"Даже если он заблокирует принятие, это лишь затормозит процесс, поскольку любой бюджет обычно принимается", — уверена аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.

"Таким образом, речь может идти лишь об отсрочке, которая, по сути, не особо нужна "Газпрому" . Все, что предложено в одобренном законопроекте, уже действует с прошлого года, сейчас ограничения лишь конкретизируют", — сказал он.

ГЕРМАНИЯ ВЗЯЛАСЬ ЗА ДЕЛО

В игру вступает и Германия, кровно заинтересованная в дешевом российском трубопроводном газе. На прошлой неделе она утвердила разрешение на строительство в своих водах и на создание береговой инфраструктуры, подготовительные работы уже ведутся.

Как стало известно в пятницу, судно-трубоукладчик "Академик Черский" отправилось на запад после стоянки в Калининградской области. По словам Юшкова, "Черский" идет по направлению к месту стройки, и, возможно, она действительно вскоре возобновится.

Параллельно в ФРГ предложили создать фонд по защите климата, который в будущем определит трубопровод как важный для окружающей среды. Через этот фонд немецкие компании могли бы предоставлять свои услуги российской стороне, таким образом, не взаимодействуя напрямую с Nord Stream 2 AG.

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко предположил, что самое главное для проекта сейчас — найти судно и физически завершить строительство. "Юридические вопросы решить, вероятно, будет проще. Идея Германии о создании экологического фонда говорит о том, что проект продолжает получать политическую поддержку в стране", — считает он.

ДЕЛО ВОВСЕ НЕ В БАЙДЕНЕ

Таким образом, "Северный поток 2" все же будет достроен, несмотря на расширенные санкции, уверены эксперты. Тем более, что избранный, по предварительным данным, президентом США Джо Байден , очевидно, обещал это Германии в закулисном торге, полагает Лукичева.

Многие считают, что отношение администрации Байдена к России будет хуже, чем было в случае с администрацией Трампа. Но все не так однозначно. Как известно, предвыборные обещания редко воплощаются в реальность. Байден известен, как сторонник "зеленой" энергетики, но вряд ли, придя к власти, он начнет жестко продавливать безуглеводородную повестку. Ведь закрытие нефтегазовых предприятий, на которых в США трудятся более 10 миллионов человек, означает массовую потерю рабочих мест.

То же самое с санкционной риторикой. Во время избирательной кампании оба кандидата старались разыграть антироссийскую карту и оттянуть на себя внимание, но, находясь у власти, любой из них столкнулся бы с ограничениями. Байден говорил об открытости к диалогу с Европой и, возможно, не настроен продолжать агрессивное продвижение американского СПГ. Кроме того, первый год у власти он будет сконцентрирован на внутриамериканских проблемах и вряд ли начнет сильно "закручивать гайки" на внешнем контуре, хотя, конечно, не откажется от политики вытеснения российского трубопроводного газа из Европы, полагает Юшков.

НОВАЯ ОПАСНОСТЬ

Поэтому запустить трубопровод и начать по нему прокачку газа вполне реально, несмотря на то, что санкции действительно несут немалые проблемы. Но после запуска трубопровод подстерегает другая опасность — Третий энергопакет ЕС . Согласно этому закону, "Северный поток 2" как минимум не сможет работать на полную мощность, а как максимум — вовсе не будет задействован.

Дело в том, что согласно обновленной Газовой директиве ЕС, любой входящий на территорию ЕС трубопровод должен частично заполнять альтернативный поставщик, либо его часть, пролегающая по территории союза, принадлежала третьей компании. Это сопряжено с серьезными трудностями.

Вот тут и пригодится немецкое решение создать экологический фонд, который может стать весомым аргументом в пользу выведения трубопровода из-под действия европейского законодательства. Ведь "Северный поток 2" поможет Германии снизить выбросы углекислого газа за счет перехода на более экологичные виды топлива.

Поможет и идея приспособить трубу для прокачки водорода, недавно озвученная в СМИ. Вряд ли она будет воплощена в реальности, но добавить очков трубопроводному лобби сможет, ведь водород может быть использован, как экологически чистое топливо. Это отвечает европейской цели стимулировать возобновляемые источники энергии, чтобы не вредить природе.

Все перечисленные аргументы помогут Nord Stream 2 продавить загрузку "Северного потока 2" на полную мощность, пока Штаты заняты внутренними делами, резюмирует Юшков.